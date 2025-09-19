Se cumple un año de la muerte de Agam Naim en Gaza, la primera mujer soldado de las FDI caída durante la guerra

Itongadol.- Se cumple un año de la muerte de la sargento Agam Naim, de 20 años, la primera mujer soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) asesinada durante la guerra con Hamás en una operación en la Franja de Gaza.

Naim fue asesinada junto con otros tres soldados por una explosión en un edificio, a solo días de completar seis meses de servicio en Gaza. Tenia planeado tomar un permiso regular y comenzaría a instruir un curso de paramédicos en Bahad 10, la escuela de cuerpos médicos.

Agam vivía con sus padres, Dorit y Yoram, y sus hermanas, Yuval y Peleg, en el kibutz Mishmarot. Era una excelente estudiante y una joven muy querida por sus amigos, a quienes siempre brindaba apoyo y consejos. Se destacó por su compromiso social: fue mentora de movimientos juveniles, realizó un año de servicio en un internado posthospitalario y colaboró como voluntaria en la Maguén David Adom (MDA).

En julio de 2023 se alistó en las FDI, donde sirvió en el Cuerpo Médico. Tras completar su entrenamiento básico, decidió continuar como paramédica de combate. En marzo de 2024 se graduó con honores y fue asignada al 52.º Batallón de la 401.ª Brigada, dentro de la formación “Huellas de Hierro”. Fue una de las primeras mujeres en ocupar ese rol, y apenas dos días después de recibir su diploma ingresó a la Franja de Gaza.

“ Tengo la confianza suficiente para ser la persona más femenina que existe, tener el rosa como color favorito y ser la más combatiente que existe, para entrar en Gaza y hacer exactamente lo que hacen los combatientes allí y esperar ser tratada de la misma manera ”, había dicho entonces.

En septiembre de 2024 debía dejar la Franja para tomar vacaciones e iniciar un curso avanzado en la escuela del Cuerpo Médico. Antes de partir, quiso despedirse de los soldados con los que había servido durante meses. Fue en ese contexto cuando un explosivo terminó con su vida y la de sus compañeros.

Hoy, un año después, Agam Naim es recordada como símbolo de entrega y valentía, la primera mujer soldado en caer durante la guerra en Gaza en una operación de combate.