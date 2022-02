Reporte: Una célula iraní intentó asesinar a empresario israelí en Turquía

Itongadol/AJN.- Medios de comunicación turcos informaron que los servicios de inteligencia locales impidieron el intento de asesinato de un empresario israelí.

Según el informe, Iair Geller, israelí con ciudadanía turca, fue blanco de un intento de asesinato por parte de una célula iraní y el ataque sería parte de la venganza del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh, el hombre que dirigía el plan nuclear persa.

Geller contó: «Soy empresario israelí residente en Turquía. Tengo una compañía de Ingeniería de investigación y desarrollo y un día me informaron que a raíz de mis labores, los iraníes estaban detrás mío y que me querían asesinar. Me ofrecieron viajar a Israel inmediatamente, pero me quedé en Turquía».

Trascendió además que la célula encargada del asesinato del israelí pertenecería a los servicios de inteligencias de Teherán y estaría compuesta por nueve integrantes.

Sobre el empresario israelí, los medios turcos señalaron que tiene 75 años y que es conocido por su «éxito a nivel mundial en la industria de la seguridad».

El pasado mes de octubre se informó en Chipre que un empresario israelí se salvó de un intentto de asesinato en la isla.

Según se sospecha, los iraníes habrían usado un sicario. Un azerbaiyano de 39 años con pasaporte ruso, que fue arrestado y poseía una pistola, silenciador, documentos falsos y guantes.

También habría sido, según informes de prensa, un intento de asesinato y venganza por la muerte de Fakhrizadeh.

Mohsen Fakhrizadeh era considerado el padre del plan nuclear de Irán. Fue un importante científico y se desempeñaba en el área nuclear y el desarrollo de misiles. Lideraba además una organización gubernamental llamada “Organización para la Investigación de la Nueva Defensa”, la misma integra la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.