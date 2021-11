Proyecto fotográfico: así son los días de playa en Israel y Gaza

Un fotógrafo palestino y otro israelí se propusieron capturar las similitudes y contrastes en las playas de la ciudad de Gaza y Tel Aviv, regadas por las mismas aguas del Mediterráneo y separadas por unos pocos kilómetros.

Agencia AJN.- Pese a que las playas de Tel Aviv y la ciudad de Gaza miran hacia las mismas olas del mar Mediterráneo, son mundos bien distintos, y no solo porque se encuentran en lados opuestos de un conflicto centenario, reseñó el portal hebreo Yediot Ajaronot.

En Tel Aviv, las israelíes usan bikinis y los israelíes pantalones cortos y camisetas sin mangas que muestran sus tatuajes. Botellas de cerveza fría sudan bajo el sol mientras los perros corren tras los frisbees y los surfistas llevan sus tablas a las olas. A primera vista, parece San Diego o Marsella, una rica metrópolis costera donde el Medio Oriente y sus diversas catástrofes pueden ignorarse cómodamente.

Gaza, a solo 70 kilómetros de distancia, es un enclave costero palestino aislado por un bloqueo israelí-egipcio desde que los militantes de Hamás tomaron el poder en 2007. La playa es uno de los únicos espacios abiertos donde las familias pueden respirar, un paisaje extraño sin vallas ni torres de vigilancia.

Oded Balilty, como la mayoría de los israelíes, no fue a Gaza desde que Israel retiró a sus soldados y colonos en 2005. Khalil Hamra, como la mayoría de los palestinos de Gaza, nunca estuvo en Tel Aviv. Ambos fotógrafos, ganadores del Premio Pulitzer, cubren el conflicto israelí-palestino para The Associated Press (AP) desde hace dos décadas, pero solo una vez se vieron en persona, en una exhibición de fotografías en Europa en 2003

Para este proyecto, se comunicaron a través de Zoom y pasaron meses tomando fotos, compartiéndolas y tratando de encontrar tomas similares al otro lado. Después de cubrir cuatro guerras desde lados opuestos, intentaron capturar una realidad compartida.

«El mismo día que yo estaba con los pies en el agua en Tel Aviv, Khalil estaba con los pies en el agua en Gaza, la misma agua», dijo Balilty.

Las diferencias eran de todas formas evidentes.

Balilty describió cómo el proyecto le hizo sentir como si estuviera «viendo Gaza a través de los ojos de Khalil». Hamra se sintió particularmente conmovido por un conjunto de imágenes casi idénticas de Tel Aviv y Gaza, cada una de las cuales mostraba a tres jóvenes adolescentes o veinteañeros acostados en la playa.

Los hombres de esa edad en Israel suelen estar haciendo el servicio militar obligatorio. Los hombres de esa edad en Gaza a menudo arriesgan sus vidas en protestas violentas a lo largo de la frontera fuertemente custodiada. «Pero estos muchachos se estaban relajando, nadaban, se divertían», dijo Hamra.

Israel y Hamás se enfrentaron en cuatro guerras desde 2008, la más reciente en mayo de este año. Los cohetes disparados desde Gaza se estrellaron contra Tel Aviv y detonaron sirenas de ataque aéreo en toda la ciudad. Los ataques aéreos israelíes derribaron edificios de varios pisos en la ciudad de Gaza y la marina bombardeó la costa.

Las guerras y el bloqueo han golpeado la infraestructura de Gaza. Las aguas residuales no tratadas se han vertido en el mar en los últimos años, contaminando la costa y desplazándose hacia el norte hacia Israel.

Los palestinos se refieren habitualmente a Gaza como una prisión al aire libre para sus 2 millones de residentes, la mayoría de ellos descendientes de refugiados de la guerra de 1948 que rodeó la creación de Israel. Los israelíes tienden a ver a Gaza como una guarida de terroristas, cuyos cohetes han sembrado el miedo en las comunidades israelíes vecinas durante más de una década.

Pero un día típico de verano en la playa revela una humanidad compartida.

Los niños israelíes y los niños palestinos pueden pasar todo el día a caballo, trepando por embarcaderos rocosos y zambulléndose en el agua una y otra vez. Los niños un poco más grandes prueban el parkour: la gimnasia urbana se realiza mejor en arena blanda. Los padres israelíes y palestinos colocan con ternura flotadores a sus pequeños, que gritan de alegría cada vez que las olas se precipitan sobre ellos.

Todos tomando el mismo sol mediterráneo, viendo romper las olas a lo lejos, saboreando los largos días de verano mientras duren.

Todas las fotografías son propiedad de Oded Balilty y Khalil Hamra.