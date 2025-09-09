Inicio MEDIO ORIENTE Netanyahu aprobó el ataque contra los líderes de Hamás en Doha tras el atentado terrorista en Jerusalem y el asesinato de soldados en Gaza

Netanyahu aprobó el ataque contra los líderes de Hamás en Doha tras el atentado terrorista en Jerusalem y el asesinato de soldados en Gaza

Por M S
0 Comentarios

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó este lunes por la noche a las agencias de seguridad del Estado judío que se prepararan para un ataque contra los líderes de Hamás en el extranjero, tras el atentado terrorista perpetrado ayer en Jerusalem, en el que murieron seis personas, y el ataque mortal contra un tanque israelí en el norte de Gaza, en el que murieron cuatro soldados.

Así lo confirmaron el propio Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel Katz, en una declaración conjunta publicada este martes.

Según el comunicado, Katz  ‘‘apoyó plenamente’’ la medida.

Tanto el primer ministro como el titular de Defensa identificaron una ‘‘oportunidad operativa’’ hoy al mediodía y dieron luz verde a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y al Shin Bet (el Servicio de Inteligencia y Seguridad General Interior de Israel).

‘‘El primer ministro y el ministro de Defensa consideraron que la operación estaba plenamente justificada, dado que estos líderes de Hamás fueron los que iniciaron y organizaron la masacre del 7 de octubre’’, expresaron Netanyahu y Katz.

Asimismo, los funcionarios advirtieron que ‘‘desde entonces siguieron llevando a cabo ataques mortales contra Israel y sus ciudadanos, incluyendo la responsabilidad del asesinato de nuestros civiles en el ataque de ayer en Jerusalem’’.

hamas-heads-640×400

Por otro lado, según un funcionario de la Casa Blanca citado por la AFP, que permaneció anónimo. Israel notificó a Estados Unidos antes de realizar los ataques aéreos contra altos líderes de Hamás Doha.

“Fuimos informados con anticipación”, aseveró el funcionario.

La operación marca un nuevo nivel de coordinación entre las agencias de seguridad israelíes, combinando inteligencia militar y operativa para minimizar riesgos a civiles, tanto dentro de Israel como en el exterior.

La elección de Doha como objetivo subraya la capacidad del Estado judío de actuar contra líderes de Hamás incluso fuera de su territorio tradicional en la Franja de Gaza.

Diversos analistas señalaron que esta acción también envía un mensaje a otros grupos terroristas regionales sobre la determinación de Israel de responder a ataques contra su población.

Al mismo tiempo, refuerza la cooperación de inteligencia con aliados internacionales, incluyendo Estados Unidos, asegurando que las operaciones sean cuidadosamente planificadas y justificadas.

También te puede interesar

Israel se muestra cada vez más optimista sobre...

Israel ataca a la cúpula de Hamás en...

Fuentes de Hamás afirman que sus líderes sobrevivieron...

Israel asumió ‘‘toda la responsabilidad’’ del ataque aéreo...

En un ataque quirúrgico en Doha, Israel habría...

Israel atacó a la cúpula de Hamás en...

Israel intentó eliminar altas figuras de Hamás en...

Líbano anuncia plan para desarmar a Hezbollah al...

Experto israelí advierte que Irán buscará atacar mientras...

Polémica por supuesto ataque a barco de la...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más