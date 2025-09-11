Netanyahu analiza un plan para permitir la “emigración voluntaria” de gazatíes a partir del próximo mes

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está llevando a cabo una reunión de alto nivel con sus principales ministros acerca del plan para permitir la “emigración voluntaria” de palestinos desde la Franja de Gaza.

Así lo informó el medio de comunicación hebreo The Times of Israel, citando a la oficina de uno de los asistentes.

Al encuentro con el premier israelí asistieron altos funcionarios de defensa y ministros del gabinete.

El foro está discutiendo un plan para permitir que los gazatíes puedan salir tan pronto como en octubre, detalló el Canal israelí número 13.

Por su parte, la Oficina del Primer Ministro de Israel (PMO, por sus siglas en inglés), no respondió a una solicitud de comentarios de The Times of Israel.

Según los reportes, el establecimiento de defensa del Estado judío presentó un plan bajo el cual los gazatíes podrían comenzar a salir de la Franja devastada por la guerra a partir del próximo mes, por aire y por mar.

En ese sentido, Jerusalem estaría en conversaciones con múltiples países africanos para recibir a los gazatíes, pero aún no se alcanzó ningún acuerdo.

Diversos críticos de esta política acusaron al gobierno liderado por Netanyahu de intentar llevar a cabo una limpieza étnica de los palestinos en Gaza, dado que muchos de quienes impulsan la medida en medio de una guerra devastadora no prometieron que quienes se vayan puedan regresar, mientras presionan por el restablecimiento de asentamientos israelíes en la Franja.

Analistas internacionales señalaron que la propuesta de “emigración voluntaria” llega en un momento de escalada bélica, lo que genera dudas sobre la verdadera voluntariedad de la medida.

La presión militar israelí, sumado a la crisis humanitaria en el enclave costero palestino, podrían influir en la decisión de los gazatíes, y algunos expertos consideran que esto podría tener repercusiones legales y diplomáticas a nivel mundial.

En ese sentido, varias organizaciones humanitarias advirtieron que cualquier traslado de población en estas condiciones requiere garantías claras de seguridad, derechos de retorno y acceso a servicios básicos, aspectos que hasta ahora no fueron detallados por el gobierno israelí.

Como consecuencia, la incertidumbre alimenta la preocupación sobre la protección de los civiles en medio de un conflicto que ya causó miles de desplazados.