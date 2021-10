Medio Oriente. Seis muertos y 32 heridos en tiroteo en el corazón de Beirut

Itongadol.- Al menos seis personas murieron y 32 resultaron heridas en Beirut cuando se realizaron disparos durante una protesta de partidarios de Hezbollah contra Tarek Bitar, el juez que investiga la explosión del puerto de Beirut, mientras las tensiones en torno al caso continúan aumentando según informaron las fuentes de The Jerusalem Post.

El ejército libanés había logrado devolver la calma a las calles y la situación de seguridad había mejorado.

Según los informes, el tiroteo comenzó en la zona de Tayouneh, donde se encuentra con Ain El Remmaneh y Chiyah, un lugar famoso por los enfrentamientos sectarios durante la guerra civil de 1975 en el Líbano, ya que marcaba la frontera entre el este y el oeste de Beirut.

Hezbollah y el ejército libanés informaron que el tiroteo tuvo como objetivo a los manifestantes. Sin embargo, poco después de que comenzaran los disparos, se pudo ver a partidarios de Hezbollah y Amal disparando contra edificios en las áreas con armas automáticas, lo que generó dudas sobre si los partidarios que habían afirmado ser pacíficos habían acudido armados a la protesta.

Testigos presenciales dijeron que varios hombres jóvenes llegaron a Ain El Remmaneh a través de una pequeña calle lateral y comenzaron a corear consignas chiítas. Luego comenzaron a hablar con los jóvenes de la zona y estalló una pelea a puñetazos, que condujo a uno de los jóvenes de la zona con un rifle Kalashnikov y disparó hacia los hombres chiítas, que se apresuraron a traer armas de sus vehículos. El enfrentamiento se extendió por todo el barrio dando lugar a intensos enfrentamientos que duraron horas.

Los testigos preguntaron por qué, si la protesta debía ser pacífica, los manifestantes tenían cientos de armas a mano. Los testigos también afirmaron que los partidarios de Hezbollah entraron deliberadamente en el área de Ain El Remmaneh para provocar una provocación, comparando el incidente con la violencia del 7 de mayo que casi provocó una guerra civil en 2008.

El ejército libanés anunció el jueves por la noche que estalló un tiroteo en el área cuando los manifestantes se dirigían al Palacio de Justicia, lo que provocó víctimas. El ejército reforzó de inmediato su despliegue en la zona y realizó búsquedas de los tiradores, arrestando a nueve personas de ambos lados, incluido un ciudadano sirio. Las investigaciones han comenzado con los detenidos supervisados ​​por el poder judicial.

«El comando del ejército se puso en contacto con las partes interesadas de ambos lados para contener la situación y evitar un deslizamiento hacia la sedición, y el comando reiteró su tolerancia cero con cualquier armado, mientras que las unidades del ejército continúan desplegándose en la zona para evitar nuevos enfrentamientos». anunció el ejército libanés.

El video de los enfrentamientos mostró a hombres armados escondidos detrás de autos y botes de basura mientras disparaban contra edificios y objetivos invisibles. Podían verse civiles desarmados en la zona de los enfrentamientos.

#Lebanon: Hezbollah/Amal gunmen returning fire after a protest march in Tayyouneh #Beirut (against a judge in the August Blast investigation) came under fire building(s) around. I believe the higher ROF we can hear is a MG being fired at the march.pic.twitter.com/prJuPzDWBJ

— Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ 🍂 (@CalibreObscura) October 14, 2021