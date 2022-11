Los cristianos palestinos de Belén y Ramallah se enfrentan por las fiestas navideñas

Itongadol.- La Autoridad Palestina (AP) se vio obligada a suspender una conferencia de prensa que debía celebrarse en Ramallah a finales de esta semana en relación con las próximas festividades navideñas, tras las protestas de la Municipalidad de Belén y de los líderes cristianos.

Varios residentes cristianos de Belén acusaron a la AP de intentar «secuestrar» sus fiestas y marginar el papel de la ciudad en la organización y supervisión de las celebraciones. Los anuncios sobre las festividades navideñas siempre se hicieron en Belén, expresaron.

La disputa entre Belén y Ramallah por las fiestas cristianas no tiene precedentes. «Jesús nació en Belén, no en Ramallah. Lo que hacen los dirigentes palestinos es un insulto no sólo a Belén, sino a todos los cristianos», aseguraron los residentes.

El comité está presidido por Ramzi Khoury, un veterano funcionario palestino que también es director general del Fondo Nacional Palestino, creado en 1964 para financiar las diversas actividades de la OLP.

La invitación a celebrar la conferencia de prensa en Ramallah enfureció a muchos cristianos de Belén, que dijeron que su municipio y los líderes y organizaciones locales siempre se encargaron de anunciar los planes de las celebraciones navideñas.

Además, los cristianos acudieron a las redes sociales para expresar su indignación por el intento de la AP de desplazar la atención de Belén a Ramallah antes de la Navidad.

Los miembros del Consejo Municipal de Belén celebraron una reunión de emergencia el lunes por la noche para discutir las repercusiones de la decisión del comité de la AP de celebrar una conferencia de prensa en Ramallah en relación con las próximas festividades navideñas.

En las últimas décadas, la Municipalidad de Belén fue la única con derecho a organizar y lanzar las festividades navideñas en Tierra Santa, dijeron los miembros del Consejo Municipal en una declaración tras su reunión. El municipio tenía previsto celebrar su propia conferencia de prensa en Nochebuena, como lo hizo durante las últimas décadas.

«El Consejo Municipal [de Belén] rechaza enérgicamente los intentos de eludir la legitimidad y el derecho histórico de Belén a organizar y celebrar las celebraciones navideñas en su calidad de lugar de nacimiento de Jesús», señaló el Consejo.

Anteriormente, el municipio de Belén había invitado a una conferencia de prensa el 26 de noviembre para anunciar los planes de las festividades navideñas en la ciudad.

Varias organizaciones e instituciones cristianas de la zona de Belén emitieron declaraciones en las que expresaban su pleno apoyo al municipio de Belén en su enfrentamiento con los dirigentes de la AP con sede en Ramallah.

Fot0: La Navidad en Belén, el lugar del nacimiento de Jesús. (Foto: Reuters)