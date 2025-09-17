Las Fuerzas de Defensa de Israel difunden imágenes de bombardeos en Ciudad de Gaza en medio de la nueva ofensiva terrestre

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron nuevas imágenes de los bombardeos realizados en Ciudad de Gaza durante los últimos dos días, en el marco de la ofensiva terrestre lanzada contra Hamás en la zona.

Según el comunicado militar, el lunes, antes del inicio de la operación terrestre, la Fuerza Aérea israelí atacó un taller de fabricación de armas de Hamás, donde se encontraban varios operativos dedicados a la construcción de artefactos explosivos. Tras el impacto, se registraron explosiones secundarias que, de acuerdo con las FDI, confirman la presencia de material bélico en el lugar.

En total, en las últimas 48 horas, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Artillería han atacado más de 150 objetivos en Ciudad de Gaza. Entre ellos se incluyen infraestructuras militares, depósitos de armas, túneles subterráneos y posiciones operativas de Hamás, que Israel considera parte de la red logística y de mando del grupo islamista.

La difusión del material audiovisual busca mostrar la magnitud de la campaña militar en curso y la precisión de los ataques, en un momento en que las FDI intentan incrementar la presión sobre los bastiones de Hamás en el norte de la Franja.

La operación se desarrolla tras semanas de enfrentamientos continuos en distintos puntos de Gaza y coincide con el despliegue de nuevas brigadas terrestres en el área urbana, lo que marca una intensificación de la ofensiva israelí.

Mientras tanto, fuentes médicas palestinas en Gaza denunciaron que los bombardeos han provocado víctimas civiles y graves daños en edificios residenciales, aunque las cifras no pudieron ser verificadas de manera independiente. Organizaciones humanitarias reiteraron sus advertencias sobre la situación crítica de la población, que enfrenta escasez de alimentos, agua y atención médica.

El avance militar se produce en paralelo a crecientes llamados internacionales para un alto al fuego y a nuevas acusaciones de organismos de Naciones Unidas sobre el costo humanitario de la campaña en la Franja. Israel sostiene, por su parte, que Hamás utiliza a la población como escudos humanos y que sus operaciones apuntan exclusivamente a infraestructura y combatientes del grupo.