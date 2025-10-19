Las Fuerzas de Defensa de Israel confirman la violación del alto el fuego por parte de Hamás y lanzan ataques en Rafah

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron el domingo que llevaron a cabo ataques contra elementos de Hamás en Rafah después de que militantes palestinos dispararon contra soldados israelíes con armas antitanque y fusilería. El ejército detalló que las acciones incluyeron ataques aéreos con cazabombarderos y fuego de artillería para “eliminar amenazas”, durante los cuales fueron destruidos varios túneles e instalaciones donde se identificó actividad terrorista.

Según el comunicado militar, los atacantes abrieron fuego mientras las tropas israelíes operaban en el sector oriental de la llamada Línea Amarilla—área que, según el acuerdo de alto el fuego, quedó bajo control israelí—para desmantelar infraestructura terrorista “de conformidad con el acuerdo”. Tras el disparo contra un vehículo de ingeniería, que las fuentes militares califican de artefacto explosivo o carga antitanque, las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron de forma inmediata para extraer a la unidad atacada.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado a atacar posiciones terroristas en Rafah, después de que Hamás abriera fuego contra tropas de las FDI, violando el acuerdo de alto el fuego



El primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Israel Katz y el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, mantuvieron una evaluación de situación telefónica para decidir la naturaleza de la respuesta israelí. El primer ministro convocó además una reunión de emergencia tras los hechos.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, pidió públicamente al primer ministro que “ordene a las Fuerzas de Defensa de Israel reanudar por completo las operaciones de combate en la Franja de Gaza con toda su fuerza”, y calificó a Hamás de “organización terrorista que debe ser destruida por completo cuanto antes”. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, publicó en redes la palabra “¡Guerra!” tras conocerse los ataques.

Estados Unidos había advertido la noche del sábado sobre “informes creíbles” que señalaban una inminente violación del alto el fuego por parte de Hamás, y comunicó estas informaciones a los países garantes del acuerdo. El Departamento de Estado sostuvo que “este ataque planificado contra civiles palestinos constituiría una violación directa y grave del acuerdo de cese de hostilidades”. Hamás rechazó esa alerta y acusó a Washington de alinearse con la “propaganda” israelí.

Desde Gaza, un alto dirigente de Hamás, Izzat al-Rishq, acusó al primer ministro Netanyahu de socavar el acuerdo del cese de hostilidades por presiones de su coalición de derecha, y afirmó que Hamás “permanece comprometido con el acuerdo” pese a las operaciones israelíes. Al-Rishq afirmó que “la ocupación sionista continúa violando el pacto y fabricando pretextos para justificar sus crímenes”.

El incidente en Rafah es la segunda violación mayor del alto el fuego ocurrida esta semana. El viernes, militantes salieron de túneles en Khan Yunis y Rafah para atacar a fuerzas israelíes; en esa ocasión el ejército indicó que identificó y atacó a los agresores “de acuerdo con el marco del acuerdo”.

Medios palestinos informan además que las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado a efectuar bombardeos en Deir al-Balah, en el centro de la Franja. Por el momento no se han publicado reportes oficiales sobre bajas humanas derivadas de los enfrentamientos de hoy.

El clima de tensión se produce en un contexto donde, desde la entrada en vigor del alto el fuego, se ha registrado una ola de violencia interna en Gaza: grupos armados y ejecuciones dirigidas a clanes acusados de colaborar con rivales han dejado decenas de víctimas. Informes locales atribuyen al menos 32 muertes a oleadas de ajustes de cuentas internas desde el alto el fuego.

Las Fuerzas de Defensa de Israel insistieron en que responderán con firmeza a cualquier violación del pacto y que actuarán para “eliminar amenazas” contra sus soldados. Las autoridades israelíes analizan ahora próximos pasos que podrían incluir medidas destinadas a presionar a Hamás para que cumpla íntegramente con los compromisos del acuerdo.