La coalición liderada por Estados Unidos culpa a los grupos respaldados por Irán de disparar cohetes contra una base

Itongadol.- La coalición liderada por Estados Unidos que opera en Siria e Irak acusó a las milicias respaldadas por Irán de disparar varios cohetes contra una base de la coalición en la región de Deir Ezzor, en el este de Siria, el miércoles por la mañana.

No se informó de víctimas en el ataque con cohetes.

El mayor general John W. Brennan, Jr., comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada – Operación Inherent Resolve, advirtió que «estos ataques de fuego indirecto inexactos e indiscriminados suponen una grave amenaza para los civiles inocentes por su falta de discriminación», según la periodista de la BBC Nafiseh Kohnavard.

Brennan añadió que la coalición se reserva el derecho a defenderse a sí misma y a las fuerzas asociadas contra cualquier amenaza. «Nuestra Coalición sigue viendo amenazas contra nuestras fuerzas en Irak y Siria por parte de grupos de milicianos que están respaldados por Irán. Estos ataques son una peligrosa distracción de la misión compartida de nuestra Coalición de asesorar, asistir y permitir a las fuerzas asociadas mantener la derrota duradera de Daesh».

According to Coalition source, the @coalition base in the Al-Omar old fields was targeted by rockets this morning. Eight rockets were fired from sites West of Al-Mayadin over the cities of Al-Mayadin and Dhiban,

