La Autoridad Palestina rechaza solicitud de los Estados Unidos para condenar incursión militar rusa en Ucrania

Itongadol/AJN.- La Autoridad Palestina rechazó una solicitud de los Estados Unidos para emitir una declaración condenando a Rusia por su incursión miiltar sobre Ucrania, ya que Ramallah mantiene una posición de neutralidad, dijo un funcionario palestinoeste miércoles.

“Por supuesto, estamos preocupados por la situación humanitaria, pero mantenemos lazos cálidos con ambas partes y no podemos darnos el lujo de elegir bandos como lo hacen muchos países más fuertes”, dijo el funcionario palestino, confirmando un informe anterior del sitio de noticias Axios.

El funcionario describió una posición en Ramallah similar a Jerusalén, donde el primer ministro Naftali Bennett ha evitado criticar a Rusia y a su presidente Vladimir Putin por la invasión, ya que busca equilibrar las buenas relaciones con Ucrania y Rusia y las necesidades de seguridad de Israel.

Pero Israel se ha salido de la valla de otras maneras, con el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, condenando inequívocamente a Rusia y ordenando al embajador de Israel ante la ONU que copatrocine una resolución de la Asamblea General que condena a Rusia.

La Autoridad Palestina solo tiene membresía de observador en la ONU y, por lo tanto, pudo evitar tomar una posición pública sobre la resolución de la Asamblea General.

El ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, dijo el martes a Palestina TV que Ramallah ha estado bajo presión de “todas las direcciones” para tomar una posición sobre el conflicto de Ucrania, pero dijo que no lo haría “porque somos un país bajo ocupación y no podemos tomar”. una posición a expensas de cualquiera de las partes”.

El funcionario palestino que habló con The Times of Israel dijo: “A diferencia de Israel, que es la parte más fuerte en nuestro conflicto, no podemos darnos el lujo de tomar partido”.

El funcionario continuó señalando la confianza en el derecho internacional por parte de los críticos occidentales de la invasión de Rusia, y afirmó que la misma preocupación no se extiende al conflicto israelí-palestino.

Cuando se le preguntó por qué la Autoridad Palestina no ha llamado a Rusia por violar el derecho internacional, el funcionario señaló la razón que dio al-Maliki y dijo que “no se puede esperar que un estado bajo ocupación elija un bando en tal lucha”.

Rusia ha sido durante mucho tiempo un campeón de la causa palestina, y Ramallah espera que Moscú desempeñe un papel más central en la mediación entre ella y Jerusalén. Los palestinos creen que Rusia es más “imparcial” que Estados Unidos, explicó el funcionario.

El funcionario reconoció que continúa la frustración con la administración de Biden por el hecho de que la Casa Blanca no cumplió con sus promesas de reabrir el Consulado de Estados Unidos en 2019.