Israel y Sudán mantienen conversaciones en Jartum y aseguran que la normalización está cerca

Itongadol/Agencia AJN.- Funcionarios sudaneses confirmaron el jueves que una delegación de alto nivel de Estados Unidos e Israel voló a Jartum en un jet privado esta semana para cerrar un acuerdo que convertiría a Sudán en el tercer país árabe en normalizar los lazos con Israel este año.

Fuentes de Sudán e Israel confirmaron a las agencias de noticias AP y AFP que una delegación conjunta había visitado Sudán el miércoles para discutir la normalización de las relaciones.

Y un alto funcionario de defensa citado por múltiples medios de comunicación de hebreo dijo que esperaba que «Sudán, y más tarde Arabia Saudita, saliera del armario» en relación con los vínculos oficiales con Israel.

En medio de las afirmaciones de que un acuerdo con Sudán podría ser anunciado en pocos días, dos fuentes del gobierno que hablaron con Reuters y dijeron que el primer ministro sudanés Abdalla Hamdok ha acordado normalizar los lazos, pero no inmediatamente, condicionando el paso a la ratificación por un parlamento de transición aún inexistente.

El grupo israelí-estadounidense se reunió con el presidente del Consejo Soberano, el general Abdel Fattah al-Burhan, y con un alto asesor del primer ministro Abdalla Hamdok, según fuentes del gobierno sudanés.

El asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, Robert O’Brien, dijo al programa «Fox & Friends» el jueves por la mañana que «hay más por venir» después de los recientes acuerdos negociados por Estados Unidos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. «Creo que pronto tendremos algunos anuncios en ese frente», dijo O’Brien.

Sudán se encuentra en un frágil camino hacia la democracia después de que un levantamiento popular el año pasado llevara a los militares a derrocar al autócrata de larga data Omar al-Bashir. Un gobierno cívico-militar gobierna el país, con la posibilidad de celebrar elecciones a finales de 2022.

No está claro cuándo se formará un parlamento de transición en medio de las negociaciones entre las partes civil y militar del gobierno de transición.

Funcionarios sudaneses dijeron que la delegación israelí-americana viajó para dar los últimos toques a un acuerdo que establece vínculos con Israel. La delegación incluyó a Ronen Peretz, director general interino de la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y al general de brigada Miguel Correa, director principal de Asuntos del Golfo en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El acuerdo emergente incluiría la ayuda e inversión israelí, particularmente en tecnología y agricultura. Los estadounidenses e israelíes también prometieron hablar con los aliados en el Golfo y en Occidente para llevar inversiones y alivio de la deuda a Sudán.

La visita se produjo en un momento de protestas en Jartum y en otros lugares de Sudán por las pésimas condiciones económicas.

Los funcionarios no dieron un plazo, pero dijeron que un anuncio podría llegar en «cualquier momento» de Trump.

La portavoz del Departamento de Estado Morgan Ortagus dijo que el Secretario de Estado Mike Pompeo habló con Hamdok el jueves. «El Secretario Pompeo aplaudió los esfuerzos del Primer Ministro Hamdok hasta la fecha para mejorar la relación de Sudán con Israel y expresó su esperanza de que continúen, y subrayó el continuo apoyo de EE.UU. a la actual transición democrática de Sudán», dijo.

Trump, que lucha por la reelección el 3 de noviembre, se comprometió el lunes a sacar pronto a Sudán de la lista negra de estados patrocinadores del terrorismo de EE.UU., un legado de la era de al-Bashir. Se ha informado ampliamente que Washington ha condicionado el paso al acuerdo de Jartum para establecer relaciones con Israel.

El acuerdo dependería de que Sudán cumpliera su promesa de entregar 335 millones de dólares para compensar a las víctimas estadounidenses de los pasados ataques terroristas y a sus familias. El dinero está destinado a las víctimas de los atentados con bomba perpetrados en 1998 contra las embajadas de los Estados Unidos en Kenya y Tanzanía por la red de Al-Qaeda mientras su dirigente, Osama bin Laden, vivía en Sudán.

Pompeo dijo el miércoles que esperaba que Sudán reconociera «rápidamente» a Israel.

El diario de mayor venta de Israel, Yedioth Ahronoth, informó el jueves que el gobierno conjunto civil y militar de transición de Sudán después de Bashir había acordado internamente normalizar los vínculos. «De acuerdo con los informes que se han recibido en Jerusalem, los líderes de Jartum han tomado una decisión de principio a tal efecto», dijo el periódico, agregando que «se ha alcanzado un acuerdo entre Burhan y el Primer Ministro sudanés Abdalla Hamdok, que hasta ahora se había opuesto a normalizar las relaciones con Israel».

El periódico mencionó un posible anuncio de Trump «en los próximos días» desde Washington, con Netanyahu y Burhan conectados por videoconferencia.

Netanyahu y Burhan celebraron en febrero una reunión histórica en Uganda.

El ministro de Inteligencia israelí Eli Cohen también fue citado en los medios de comunicación locales diciendo que Israel estaba «muy cerca de normalizar los vínculos con Sudán».

Aunque Sudán no tiene la influencia o la riqueza de los países árabes del Golfo, un acuerdo con el país africano sería profundamente significativo para Israel. Sudán fue anfitrión de una conferencia histórica de la Liga Árabe después de la Guerra de los Seis Días de 1967, en la que ocho países árabes aprobaron los «tres ‘no'»: no a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a las negociaciones.

En 1993, los Estados Unidos designaron a Sudán como Estado patrocinador del terrorismo, en parte por su apoyo a los grupos terroristas antiisraelíes, incluidos Hamas y Hezbollah. Se cree que bajo el liderazgo de al-Bashir, Sudán sirvió de conducto para que Irán suministrara armas a los terroristas palestinos de la Franja de Gaza. Se creía que Israel había estado detrás de los ataques aéreos en Sudán que destruyeron un convoy de armas en 2009 y una fábrica de armas en 2012.

Netanyahu ha hecho de la creación de vínculos con países anteriormente hostiles del mundo árabe una prioridad, ante la falta de progresos con los palestinos durante sus más de diez años de mandato. Netanyahu cree que la presión externa podría obligar a los palestinos a abandonar sus demandas tradicionales de un Estado en todo Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalem Oriental, tierras que Israel conquistó en 1967. Los palestinos han condenado el acercamiento árabe a Israel como una traición a su causa.

Después de anunciar entre bombos y platillos los nuevos acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, Netanyahu acogería con agrado otro avance diplomático en un momento en que su popularidad ha disminuido en su país debido a su manejo de la crisis del coronavirus y el daño que ha causado a la economía israelí.

Sudán experimentó un cambio histórico el año pasado cuando Bashir fue derrocado en abril ante las protestas callejeras encabezadas por los jóvenes, y ahora está pasando la página de décadas como un paria internacional. En este lapso, ha puesto en marcha una serie de reformas, ha sometido a Bashir a juicio y está cooperando con la Corte Penal Internacional para juzgarlo por la campaña de tierra quemada de su régimen en la región de Darfur.

Sudán es una de las cuatro naciones calificadas por Washington como estado patrocinador del terrorismo, junto con Irán, Corea del Norte y Siria, lo que impide gravemente el acceso a préstamos, inversión extranjera y al alivio de la deuda.

Pompeo había discutido el tema de la normalización de los lazos con Israel en agosto en la primera visita en 15 años de un alto diplomático de EE.UU. a Jartum. En ese momento, Hamdok se mostró reacio a la medida, diciendo que el gobierno de transición no tenía autoridad para normalizar el vínculo con Israel.

La presión diplomática sobre Sudán, uno de los países más pobres del mundo, llega en un momento en que se ha visto afectado por una economía en declive, el aumento de los precios y los desastres naturales. «Los sudaneses no pueden soportarlo más. Inundaciones, inflación, cortes de luz… El país está de rodillas y el gobierno es impotente», dijo Marc Lavergne, especialista en Sudán del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.