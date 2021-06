INFLUENCERS DE LOS PAÍSES ÁRABES DE LOS ACUERDOS DE ABRAHAM ENCUENTRAN PUNTOS EN COMÚN CON LOS ISRAELÍES

Itongadol.- Yousif Mohamed, de 20 años, de Manama, Bahréin, también es conocido como @Yousifmohd2 en Instagram, y tiene alrededor de 1.300 seguidores combinados en varias plataformas de redes sociales. También es uno de los primeros bahreiníes en visitar Israel. El influencer, que vive con su familia en la capital del reino y espera trabajar en el desarrollo del turismo en el extranjero, está acostumbrado a documentar su vida en Internet y se ha preparado para las repercusiones de publicar fotos de sí mismo en Israel.

“Soy joven, pero nunca eres demasiado joven para querer intentar cambiar el mundo”, dijo a The Media Line. “Enfrenté un poco de presión y críticas online, probablemente debido a ser uno de los primeros bahreiníes en visitar Israel, pero creo que se espera que la gente necesite algo de tiempo para abrir la mente”.

“La ignorancia a veces puede entorpecernos y fue por eso que decidí visitar y ver las cosas por mí mismo, y estoy muy feliz de haber dado ese paso”, agregó.

Mohamed es uno de los 25 influencers de las redes sociales de tres de los cuatro países que firmaron los Acuerdos de Abraham que se reunieron en Israel para encontrar puntos en común con los israelíes y actuar como emisarios de la paz.

En un viaje que estaba programado originalmente durante el estallido del conflicto entre Gaza-Israel el mes pasado, jóvenes de los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos volaron de regreso desde el Estado judío el domingo después de una gira de una semana por el país organizada por Eyal Biram, fundador de Israel-Is, una organización sin fines de lucro fundada hace cuatro años para mejorar la relación de Israel con otros países a través de que los jóvenes se conozcan a nivel personal.

El viaje, que se produjo a raíz de la violencia transfronteriza entre Gaza e Israel, provocó que algunos de los participantes no israelíes abandonaran el viaje.

Biram dijo que el conflicto dominó las noticias en el mundo árabe, lo que hizo que algunos se sintieran presionados a no ir por razones políticas o por temor a su seguridad.

“Por supuesto, va a cambiar la cantidad de participantes”, dijo Biram a The Media Line. “Todavía hay un amplio apoyo del gobierno de Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, pero en el terreno, especialmente en el nivel de las redes sociales, vemos un efecto masivo», continuó. “Algunos de los participantes tenían miedo de venir. Las personas que fueron tuvieron mucho coraje porque creen en lo que están haciendo y comprenden la importancia de estar aquí”.

El conflicto israelo-palestino se abordó cuando el grupo de influencers se reunió con diferentes líderes árabes y judíos.

“Esperamos hasta que terminó el conflicto y luego fuimos a ver la imagen real”, dijo Saoud Saqer, otro participante del viaje de Abu Dabi que trabaja como ingeniero. El influencer de 30 años, conocido como @binhamooah, tenía diez mil seguidores en su antigua cuenta de Instagram, pero tuvo que crear una nueva en Israel después de que su cuenta recibió spam.

“Quieren mejorar las cosas ahora y quieren mostrarle al mundo que están tratando de ser personas de paz, no quieren que el mundo tenga una perspectiva de idea equivocada de ellos y estoy hablando aquí sobre el la gente misma, no el gobierno”, dijo Saqer sobre los israelíes que conoció.

“No estoy diciendo que desde el establecimiento del Estado de Israel, todo estuvo bien… He hablado con muchos israelíes que están de acuerdo conmigo», agregó. “Dicen que no fueron perfectos y surgieron muchas situaciones complicadas”.