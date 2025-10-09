Herzog se reunió con los enviados de Trump Jared Kushner y Steve Witkoff para analizar el acuerdo que puso fin a la guerra con Hamás

Itongadol.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, recibió este jueves por la noche en su residencia oficial de Jerusalem a Jared Kushner y Steve Witkoff, enviados especiales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La reunión se produjo en el marco de la visita de ambos funcionarios a la región tras la firma del acuerdo que permitió alcanzar un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes.

Según un comunicado de la oficina presidencial, el encuentro se centró en el papel desempeñado por la administración Trump y sus enviados en la mediación que condujo al fin de la guerra entre Israel y Hamás. Herzog dialogó con Kushner y Witkoff sobre los detalles del marco del acuerdo, los pasos que se implementarán en las próximas semanas y el impacto que el entendimiento podría tener en la estabilidad regional y en el futuro de Gaza.

“El presidente Herzog expresó su profunda gratitud al presidente Trump, al señor Kushner y al señor Witkoff por su papel histórico y decisivo en la liberación de los rehenes y en el avance de la seguridad de Israel”, señaló la declaración oficial. También destacó que el liderazgo estadounidense fue “fundamental para abrir un nuevo capítulo de cooperación y entendimiento en Medio Oriente”.

Durante la reunión, los enviados de Trump compartieron con Herzog una evaluación sobre el proceso de implementación del acuerdo, así como los desafíos políticos y logísticos que aún deben resolverse, incluidos los mecanismos de supervisión del cese de fuego y la coordinación con los mediadores regionales —Egipto, Qatar y Turquía—.

Kushner, quien fue arquitecto de los Acuerdos de Abraham firmados en 2020, reafirmó que la visión de la administración Trump continúa siendo la de “un Medio Oriente más seguro, estable y próspero”, en el que Israel mantenga relaciones diplomáticas con sus vecinos árabes. Witkoff, por su parte, subrayó la importancia de la cooperación económica y humanitaria para sostener la reconstrucción de Gaza una vez consolidada la paz.

Tras la reunión con Herzog, Kushner y Witkoff mantuvieron un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, para analizar los próximos pasos en la implementación del acuerdo y las oportunidades de cooperación derivadas del nuevo escenario regional.

Fuentes cercanas a la delegación estadounidense indicaron que los enviados de Trump buscan consolidar el liderazgo de Washington en la etapa postguerra y garantizar que el alto el fuego sea duradero. La visita de Kushner y Witkoff a Jerusalem se interpreta además como un gesto de respaldo político de la Casa Blanca a Israel en el marco de la nueva etapa de negociaciones y reconstrucción.

El encuentro se produce mientras Estados Unidos, Egipto y Qatar supervisan la ejecución de los primeros compromisos del acuerdo, que incluye la liberación de rehenes, la retirada gradual de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y la apertura de corredores humanitarios bajo supervisión internacional.