Hamás afirmó que entregará el cuerpo de un rehén israelí en las próximas horas

Itongadol.- El brazo armado de la organización terrorista palestina Hamás anunció este martes que entregará el cadáver de un rehén israelí a las 20 (hora local, GMT +2).

Además, Hamás detalló que encontró el cuerpo durante unas excavaciones en el barrio de Shejaiya, en la ciudad de Gaza, ‘‘dentro de la Línea Amarilla’’, es decir, dentro del área bajo control israelí.

El mismo le será entregado a personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés), que más temprano informó que Israel había entregado ayer los cuerpos de 45 terroristas palestinos, un días después de que Hamás devolviera los restos de tres rehenes.

Las autoridades israelíes identificaron a los tres como soldados que murieron en la masacre liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

El intercambio marcó otro paso adelante en el frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Hasta el momento, por cada rehén israelí asesinado que se devuelve, Jerusalem entregó los restos de 15 palestinos.

El ICRC remarcó que facilitó la transferencia de los 45 cuerpos palestinos hacia Gaza el lunes por la mañana.

Por su parte, Zaher al-Wahidi, portavoz del Ministerio de Salud en la Franja, afirmó a The Associated Press que el Hospital Nasser recibió los cuerpos alrededor del mediodía.

Según el ministerio, controlado por Hamás, solo 78 de los cuerpos devueltos hasta ahora fueron identificados.

El trabajo forense se complica por la falta de kits para pruebas de ADN en el enclave costero palestino, advirtió al-Wahidi.

El ministerio palestino publica fotografías de los restos en internet con la esperanza de que las familias puedan reconocerlos.