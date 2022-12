Fútbol. Mundial de Qatar: Segundo periodista muere inesperadamente

AJN/Itongadol.- Un segundo periodista murió en circunstancias sospechosas mientras cubría el Mundial de fútbol en Qatar, informó The Gulf Times.

Khalid al-Misslam, un fotoperiodista qatarí de Al Kass TV, murió repentinamente mientras cubría el Mundial de fútbol en Qatar, según el Times. Su muerte salió a la luz pública poco después del repentino fallecimiento de Grant Wahl, un periodista de fútbol que cubría su octava Copa del Mundo.

The Times tuiteó sobre el fallecimiento el 10 de diciembre, expresando «Creemos en la misericordia y el perdón de Alá para él». Hay muy pocos detalles disponibles sobre la muerte de Misslam, con poca o ninguna información sobre su muerte cubierta por los medios locales.

Su empleador, Al Kass TV, solo mencionó brevemente el fallecimiento en su propia transmisión.

El periodista de 43 años murió en circunstancias poco claras, aunque actualmente no se sospecha de un delito. No está claro si se ha abierto una investigación para investigar la causa de su muerte.

Tras la muerte del periodista deportivo estadounidense Wahl surgieron sospechas sobre las circunstancias inciertas de su fallecimiento prematuro.

Los organizadores del Mundial de Qatar, el Comité Supremo para la Entrega y el Legado, rindieron homenaje al «enorme amor por el fútbol» de Wahl y ofrecieron sus condolencias a su familia, amigos y colegas de los medios.

Wahl, un ex periodista deportivo de Sports Illustrated que se cambió a la plataforma de publicación en línea Substack, había estado tuiteando sobre el partido Argentina-Países Bajos el viernes.

Su agente, Tim Scanlan, dijo a Reuters que Wahl «parecía sufrir algún tipo de angustia aguda al comienzo de la prórroga» del partido de cuartos de final.

Wahl dijo a fines de noviembre que fue detenido brevemente cuando intentó ingresar a un estadio de la Copa del Mundo en Qatar mientras vestía una camiseta de arcoiris en apoyo de la comunidad LGBTQ+ en un país donde las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales.

Dijo que la seguridad del Mundial le negó la entrada al primer partido de Estados Unidos, contra Gales, en el estadio Ahmad Bin Ali en Al Rayyan y le pidió que se quitara la camiseta.

Wahl escribió el lunes que había visitado un hospital mientras estaba en Qatar.

«No tenía COVID (hago pruebas regularmente aquí), pero hoy fui a la clínica médica en el centro de medios principal y me dijeron que probablemente tenía bronquitis», publicó en Substack.

El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en Twitter que el departamento había estado en estrecha comunicación con la familia de Wahl.

Asimismo, la Oficina Central de Lucha contra el Terrorismo de Israel les aconsejó a los israelíes que no viajen a Qatar para asistir a la Copa del Mundo debido a posibles amenazas a su seguridad.

Aunque no se emitió ninguna prohibición de viajar, se les recomendó a los ciudadanos israelíes no volar al Estado del Golfo, que no tiene relaciones oficiales con Jerusalem.

Tras las evaluaciones diarias de la situación basadas en los relatos de israelíes que experimentaron la hostilidad de los lugareños y los aficionados árabes de otros países, Qatar recibió una advertencia de nivel 3, que está uno por debajo de países enemigos como Líbano, Irán, Siria, Yemen e Irak.

A los israelíes que ya llegaron a Qatar, que aprobó vuelos directos desde Tel Aviv a Doha durante el Mundial, se les aconsejó pasar desapercibidos y no identificarse como tales.

Además, se les recomendó evitar hablar en hebreo en público y no mostrar algún símbolo israelí para evitar posibles enfrentamientos.

Por otro lado, los periodistas israelíes que cubren el Mundial expresan que diariamente se enfrentan a la «humillación» y el «odio» y que ciudadanos de distintos países del mundo se niegan a hablar con ellos.

En decenas de videos compartidos en las redes sociales se ve a fanáticos dándoles la espalda a reporteros israelíes cuando descubren su país de origen.

Sin embargo, hasta el momento, el comportamiento hostil no dio lugar a algún incidente grave que implique a ciudadanos israelíes.