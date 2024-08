Ex rehén de Hamás: “Netanyahu me miró a los ojos y dijo que haría todo lo posible para traer a mi único hijo a casa”

Itongadol.- Los israelíes que fueron liberados del cautiverio de Hamás y cuyos familiares están retenidos por terroristas en Gaza desde el 7 de octubre se reunieron hoy con el primer ministro Benjamin Netanyahu, y tras el encuentro dijeron a los periodistas que el primer ministro les había prometido hacer todo lo posible para liberar a los secuestrados restantes.

«Tuvimos una larga reunión con el primer ministro. Compartimos todo nuestro dolor, y espero que hayamos encontrado un oído atento. El Sr. Benjamin Netanyahu me miró a los ojos y me dijo que haría todo lo posible para que mi único hijo y todos nuestros seres queridos volvieran a casa con vida», afirma Yelena Trufanova, que fue liberada del cautiverio de Hamás el 29 de noviembre a petición del Presidente ruso Vladimir Putin.

Fue secuestrada junto con su madre, Irena Tati, de 73 años, y su hijo Sasha en su casa del kibutz Nir Oz el 7 de octubre. Su marido Vitaly fue asesinado durante el asalto y Sasha sigue secuestrado en Gaza.

«Salí de esta reunión con un poco más de esperanza que cuando entré, y espero ver a mi hijo y a todos los rehenes regresar pronto a casa», añade.

Yocheved Lifshitz, que también fue secuestrada en Nir Oz el 7 de octubre y cuyo marido Oded sigue retenido en Gaza, dice a los periodistas que Netanyahu «no tuvo respuesta» cuando se le preguntó por qué las fuerzas de seguridad tardaron en responder cuando miles de terroristas irrumpieron en Israel por tierra, mar y aire, matando a unas 1.200 personas y apresando a 251 rehenes, en su mayoría civiles, en medio de actos de brutalidad y agresiones sexuales.

«Nir Oz fue un infierno. Aún no he recibido respuesta a por qué el IDF nos desatendió y no llegó. Las IDF no llegaron hasta que los secuestradores, violadores y saqueadores terminaron su trabajo. No tuvo respuesta para eso», afirma.

Una investigación militar llevada a cabo desde el devastador ataque reveló que la División de Gaza de las IDF no comprendió la situación en el kibutz del sur y no gestionó adecuadamente las fuerzas ese día, enviando tropas a las comunidades vecinas pero no al propio Nir Oz.

Ella Ben Ami, cuya madre, Raz Ben Ami, fue liberada del cautiverio de Hamás durante una tregua de una semana en noviembre y cuyo padre, Ohad, sigue retenido en Gaza, dice que no está convencida de que el gobierno pueda cerrar un acuerdo sobre los rehenes.

«Le pedimos al Primer Ministro que nos mirara a los ojos y prometiera hacer todo lo posible y, si de él dependía, no rendirse hasta que volvieran aquí con vida. Recibimos un asentimiento y una confirmación por su parte. Pedimos al Primer Ministro que cumpla su compromiso y los traiga a casa. Entendemos que ésta es probablemente la última oportunidad antes de que entremos en una guerra a gran escala, y queremos ver a nuestros seres queridos en casa», explica a los periodistas.

«Personalmente, me fui con la pesada y difícil sensación de que esto no va a ocurrir pronto, y temo por la vida de mi padre, por las niñas que están allí y por todos. Con toda la desinformación que oímos, ya no sabemos lo que es verdad y lo que no», añade Ben Ami.