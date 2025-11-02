Estados Unidos publica video con dron que muestra a miembros de Hamas saqueando un camión de ayuda en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) publicó durante el fin de semana un video captado por un dron en el que se observa, según afirmó, a presuntos operativos de Hamas saqueando un camión de ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza el viernes pasado.

El incidente ocurrió mientras el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, se encontraba en Israel como invitado oficial del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Eyal Zamir.

En un comunicado, CENTCOM informó que el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), liderado por Estados Unidos y con sede en Kiryat Gat, en el sur de Israel, “observó a presuntos operativos de Hamas saqueando un camión que formaba parte de un convoy humanitario que transportaba asistencia internacional destinada a residentes del norte de Khan Younis”.

El CMCC fue creado bajo liderazgo estadounidense para coordinar la asistencia humanitaria, logística y de seguridad hacia Gaza, además de supervisar la fase de estabilización posterior al conflicto. Unos 200 militares estadounidenses fueron desplegados para establecer el centro, que también alberga tropas de varios países aliados.

El centro fue alertado del incidente mediante vigilancia aérea de un dron estadounidense MQ-9, que sobrevolaba Gaza como parte del monitoreo del alto el fuego entre Israel y Hamas.

Según The New York Times, que citó a dos oficiales israelíes y a un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el ejército estadounidense está utilizando drones de vigilancia sobre la Franja para verificar el cumplimiento de la tregua. Los vuelos se realizan con el consentimiento de Israel.

“Los operativos atacaron al conductor y robaron el camión y la ayuda después de arrastrarlo hasta el separador central de la carretera. Se desconoce el estado del conductor”, indicó CENTCOM.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compartió el video en su cuenta de X y afirmó que Hamas “sigue apropiándose de la ayuda humanitaria destinada a los civiles necesitados en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego el mes pasado”.

“Hamas continúa privando al pueblo de Gaza de la ayuda humanitaria que desesperadamente necesita. Este robo socava los esfuerzos internacionales en apoyo al Plan de 20 Puntos del presidente Trump para entregar asistencia crítica a los civiles inocentes”, escribió Rubio.

“Hamas es el obstáculo. Debe deponer las armas y cesar los saqueos para que Gaza pueda tener un futuro mejor”, añadió.

Israel ha sostenido en reiteradas ocasiones que Hamas roba suministros de los convoyes de la ONU y de organizaciones humanitarias internacionales. Por su parte, la ONU informó que el saqueo de ayuda humanitaria ha disminuido considerablemente desde la implementación de la tregua.

Según el portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, entre el 10 y el 28 de octubre solo el 5% de los suministros fue interceptado, frente a más del 80% registrado entre el 19 de mayo y el 9 de octubre. En agosto, la ONU había reconocido que casi nueve de cada diez camiones de ayuda que ingresaban a Gaza eran saqueados antes de llegar a su destino, ya sea por civiles desesperados o por grupos armados.

El general Caine llegó a Israel el jueves por la noche y el viernes fue recibido con una guardia de honor en la sede central de las Fuerzas de Defensa de Israel, en Tel Aviv. Posteriormente mantuvo una reunión con Zamir y otros comandantes para evaluar los desafíos regionales, con foco en la situación en Gaza y en los escenarios futuros.

Ese mismo día, Caine sobrevoló la Franja de Gaza en helicóptero y luego visitó el CMCC en Kiryat Gat, donde dialogó con el general de división Yaki Dolf, enlace de las Fuerzas de Defensa de Israel con el centro.

El sábado, Caine se reunió con el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

“Conversamos sobre la estrecha cooperación estratégica y operativa entre las Fuerzas de Defensa de Israel y el ejército estadounidense, una alianza que está configurando la nueva realidad en Medio Oriente”, señaló Katz.

Agregó que también discutieron “los desafíos en los escenarios cercanos y lejanos, especialmente en la Franja de Gaza, y nuestro compromiso con la liberación de todos los rehenes, la desmilitarización de Gaza y el desarme de Hamas”.

Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que tropas desplegadas en Rafah trabajan desde el inicio del alto el fuego en la destrucción de una extensa red de túneles y en la localización de armamento.

La Brigada Nahal, bajo el mando de la División de Gaza, halló un lanzador múltiple con 15 tubos de cohetes y otros equipos militares pertenecientes a Hamas.

Según el ejército, las tropas “continúan destruyendo la infraestructura subterránea restante en la zona, utilizada por las organizaciones terroristas para moverse y atacar a las fuerzas israelíes”. En varias ocasiones, combatientes de Hamas han emergido desde túneles y abierto fuego contra las tropas, provocando enfrentamientos en los que tres soldados israelíes murieron en las últimas semanas.