«Esposa-esclava»: Una ex rehén revela que Hamás la obligó a llevar hiyab y a rezar oraciones islámicas

Itongadol.- La ex rehén Agam Goldstein-Almog escribió sobre los abusos y el antisemitismo a los que fue sometida durante su cautiverio en Hamás y en Internet tras su liberación, en un artículo de opinión publicado por el Washington Post el miércoles.

Goldstein-Almog fue liberada en noviembre en el marco de un acuerdo de alto el fuego y toma de rehenes.

Nacida en 2007, la joven Goldstein-Almog creció junto a la Franja de Gaza, en el kibutz Kfar Aza. El 7 de octubre, unos terroristas asaltaron su casa y mataron a su padre y a su hermana, tomándola a ella, a su madre y a sus dos hermanos pequeños como rehenes.

Goldstein-Almog describió cómo, poco después de llegar a Gaza, una multitud de jóvenes la rodeó: «Sonreían y reían mientras yo lloraba», escribió.

Continuó explicando que sus captores y quienes se reían de ella mostraban un odio infundado «por todo lo que soy y por todo lo que no soy».

«Mis guardias de Hamás me odiaban por ser judía, así que me obligaron a recitar oraciones islámicas y me hicieron llevar un hiyab», escribió. «Me prohibieron llorar a mi padre y a mi hermana y a menudo me ordenaron mirar al suelo».

Mientras estaba retenida en un túnel terrorista, Goldstein-Almog dijo que se encontró con seis compañeras rehenes. Las rehenes le contaron cómo fueron acosadas por hombres armados que entraron en una habitación donde se estaban duchando.

Poco después, un guardia le dijo a Goldstein-Almog que «viviría el resto de mi vida como una esclava encadenada» en Gaza y que allí le encontraría un marido. Al enfrentarse al terrorista, Goldstein-Almog dijo que su madre interrumpió la conversación y desvió sus insinuaciones sobre su hija de 17 años.

Al ser conducida fuera de Gaza por la Cruz Roja, dijo que la multitud se agolpó en su coche y empezó a golpear la ventanilla, gritando: «¡Muere, muere, muere!».

Aunque Goldstein-Almog dijo que a menudo fantaseaba con su libertad mientras estaba retenida en Gaza, explicó que el mundo al que regresó era muy distinto del que imaginaba.

«Una de mis fantasías era que nos liberarían y el mundo nos abrazaría», explicó. «Pero el mundo al que volví estaba profundamente dividido y hervía de ira. El odio que creía haber dejado atrás en Gaza me estaba esperando en Internet».

Dijo que los trolls y las teorías conspirativas que inundaban sus redes sociales tenían el único objetivo de «impulsar el odio».

«Las secciones de comentarios de los artículos de noticias en los que se mencionaba mi nombre eran campos de batalla, ya que el odio de un bando se enfrentaba al odio del otro», afirmó. «He visto cómo el movimiento en Occidente a favor de un alto el fuego en Gaza se convertía a veces en un apoyo a ultranza a Hamás y en la persecución de judíos en espacios públicos.

«Estoy segura de que mis secuestradores me siguen odiando, pero cuando los estudiantes estadounidenses llaman a la ‘intifada’ o cantan en alabanza de los terroristas de Hamás ‘Al-Qassam, nos enorgulleces’, recuerdo que mucha otra gente también lo hace».

Goldstein-Almog concluyó su artículo mencionando los seis cuerpos de rehenes devueltos a Israel, y rezando por la libertad de los rehenes restantes – «pero no me hago ilusiones sobre el mundo al que volverán».