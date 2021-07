En Israel estiman que “lanzamiento de cohetes desde Líbano fue en respuesta a incidentes en Explanada de las Mezquitas”

Itongadol/AJN.La Inteligencia israelí cree que el lanzamiento de cohetes desde territorio libanés ayer está relacionado con los incidentes en la Explanada de las Mezquitas en la jornada de Tisha B’Av, informó esta mañana el canal 12 de Israel.

Pese a que desde las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dieron por terminado el incidente y no esperan más lanzamientos en los próximos días, se estima que organizaciones palestinas asentadas en el país de los cedros o en Gaza podrían iniciar ataques para crear una nueva ecuación en la que todo incidente en el Monte del Templo provocará una respuesta.

BREAKING: Multiple explosions witnessed after reports of Israeli bombing in Syria pic.twitter.com/OIKV0ktmQC

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 19, 2021