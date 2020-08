Emiratíes agradecen el dibujo de una niña israelí celebrando el acuerdo entre ambos países

Itongadol/Agencia AJN.- Continuando con la infinidad de muestras de afecto en diferentes escenarios entre israelíes y árabes tras el acuerdo alcanzado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, el mundo diplomático y las redes sociales compartieron hoy la conmovedora imagen de una niña israelí y un dibujo destinado especialmente a los emiratíes. Aya, de Israel, realizó un dibujo de un niño árabe sosteniendo la bandera de su país tras enterarse del acuerdo, y su foto fue respondida con mensajes de agradecimiento desde los Emiratos.

An Israeli girl made this cute drawing.

Thank you Aya for loving my country

🇦🇪🇮🇱❤️💙@kh_lorena pic.twitter.com/TyakeHrw0Y

— حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) August 17, 2020