El ministro de Relaciones Exteriores de Sudán niega conversaciones de paz con Israel

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Relaciones Exteriores en funciones de Sudán negó el martes por la noche tener conocimiento de las conversaciones de paz con Israel y dijo que un portavoz del gobierno que anunció un inminente acuerdo de normalización no estaba autorizado a hacer comentarios sobre el tema. En un comunicado de prensa, Omar Qamar al-Din Ismail, que entró en la oficina de transición en julio, dijo que el gobierno estaba «sorprendido» por la afirmación de su portavoz de que Jartum y Jerusalem se acercaban a la reconciliación.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores se sorprendió al ver las declaraciones de Haider Badawi Sadiq, el portavoz del ministerio, sobre el intento de Sudán de establecer relaciones con Israel. Estas declaraciones han creado una situación ambigua que necesita ser aclarada», decía la declaración.

«El asunto de las relaciones con Israel no ha sido discutido en el Ministerio de Relaciones Exteriores en absoluto. Nadie encargó a Haidar Badawi Sadiq que hiciera declaraciones sobre este asunto», añadió Ismail.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán, Haidar Badawi Sadiq, dijo a Sky News Arabia el martes que Sudán «aspira a un acuerdo de paz con Israel… una relación de iguales construida sobre los intereses de Jartum», en una declaración aclamada por Netanyahu.

«No hay razón para que la enemistad continúe», dijo Sadiq. «No negamos la comunicación entre los dos países».

«Tanto Sudán como Israel se beneficiarán de dicho acuerdo si se firma, a finales de este año o a principios del próximo», continuó, refiriéndose a la predicción del ministro de Inteligencia israelí Eli Cohen de un acuerdo entre el Sudán e Israel para finales de 2020. Sadiq también elogió el acuerdo para normalizar los lazos entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel como «valiente».

Los comentarios llegaron horas después de que Sadiq escribiera un blog en un sitio de noticias sudanés en el que instaba al gobierno y a los líderes de la transición a abrirse a las conversaciones con Israel. «Respeta a tu pueblo y cuéntale lo que está pasando en secreto sobre las relaciones con Israel», escribió, señalando que había decidido hablar como un ciudadano privado y arrojar un florido lenguaje diplomático en nombre de la libertad de expresión.

Un funcionario del gobierno sudanés dijo a The Associated Press que las deliberaciones entre los funcionarios sudaneses e israelíes se han estado llevando a cabo durante meses, con la ayuda de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos.

«Es cuestión de tiempo. Estamos finalizando todo. La medida de los Emiratos nos alentó y ayudó a calmar algunas voces dentro del gobierno que temían una reacción violenta del público sudanés», dijo, hablando con la condición de mantener el anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios de comunicación.

Los informes llegaron días después de que Israel y los Emiratos Árabes Unidos anunciaran que establecerían vínculos.

Aunque Sudán no tiene los recursos e influencia de los EAU, tiene una historia mucho más hostil hacia Israel. Sudán fue el anfitrión de la histórica conferencia árabe después de la Guerra de los Seis Días de 1967, en la que ocho países árabes aprobaron los «tres no»: no hay paz con Israel, no hay reconocimiento de Israel y no hay negociaciones.

En 1993, los Estados Unidos designaron a Sudán como Estado patrocinador del terrorismo, en parte por su apoyo a varios grupos terroristas antiisraelíes, incluidos Hamas y Hezbollah.

Pero en los últimos años esas hostilidades se han suavizado, y ambos países han expresado su disposición a normalizar las relaciones.

En febrero, Netanyahu se reunió con el general Abdel-Fattah Burhan, jefe del gobierno de transición del Sudán, durante un viaje a Uganda, donde se comprometieron a buscar la normalización. La reunión se celebró en secreto y sólo se anunció después de los hechos.

Después de esa reunión, Netanyahu dijo que se había discutido la normalización; Burhan lo negó, mientras que los dirigentes civiles del Sudán negaron tener conocimiento de las conversaciones con Israel.

En una declaración el martes, Netanyahu dijo que Israel, Sudán y toda la región se beneficiarán de un acuerdo. «Haremos todo lo que sea necesario para convertir esta visión en una realidad», dijo.

Sudán, un país africano de mayoría musulmana, se encuentra en un frágil camino hacia la democracia después de que un levantamiento popular llevara a los militares a derrocar al ex presidente autocrático Omar al-Bashir en abril de 2019. Un gobierno cívico-militar gobierna ahora el país, con la posibilidad de celebrar elecciones a finales de 2022.

Sudán, miembro desde hace mucho tiempo de la Liga Árabe, se ha unido a otros estados miembros para rechazar el plan de paz israelí-palestino de la administración Trump que, según los palestinos, está fuertemente sesgado hacia Israel. Pero para reconstruir la economía de Sudán, la nueva administración de Jartum también busca el fin de las sanciones americanas como estado patrocinador del terror que figura en la lista de Estados Unidos.

La semana pasada, los Emiratos Árabes Unidos dijeron que establecerían plenos lazos diplomáticos con Israel, lo que lo convertiría en la tercera nación árabe en hacerlo, después de Egipto y Jordania.

Después del anuncio de la semana pasada, Netanyahu predijo que otros países árabes pronto seguirían su ejemplo.

La sorprendente declaración del jueves desató las especulaciones sobre cuál será la próxima nación árabe, con la atención centrada en Bahrein, Omán y Sudán. El lunes, Omán e Israel dijeron que sus ministros de relaciones exteriores habían hablado y, según Israel, acordaron «mantener un contacto directo y continuo».

El martes por la noche el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo que el canciller Gabi Ashkenazi habló con cinco de sus homólogos del mundo árabe, pero no nombró a los otros tres, aparte de los Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Para Israel, Arabia Saudita – que aún no ha comentado públicamente la decisión de los Emiratos Árabes Unidos – sería el premio final. El asesor principal de la Casa Blanca Jared Kushner ha predicho que el reino finalmente aceptará las relaciones con Israel.