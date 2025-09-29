El Kibutz Nir Oz agradece a Trump por su esfuerzo para lograr un acuerdo de rehenes y el fin de la guerra

Itongadol.- En el día en que se conmemoran los 70 años de la fundación del Kibutz Nir Oz —creado con una visión de asentamiento, asociación y paz, pero convertido en símbolo de dolor tras sufrir la pérdida de 64 de sus miembros y el secuestro de otros 76—, la comunidad emitió un mensaje cargado de simbolismo.

“En una fecha tan significativa hemos recibido una declaración histórica”, expresaron desde Nir Oz, en referencia al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un acuerdo para la liberación de los secuestrados y el fin de la guerra en Gaza.

«En el día en que conmemoramos los 70 años de la fundación del Kibutz Nir Oz – un kibutz establecido con una visión de asentamiento, asociación y paz, que se convirtió en un símbolo con 64 asesinados y 76 secuestrados, hemos recibido una declaración histórica en un día especialmente simbólico.»

La comunidad agradeció: «al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su liderazgo y sus numerosos esfuerzos para promover un acuerdo para la liberación de los secuestrados y el fin de la guerra.»

“Esperamos que las declaraciones se conviertan en acciones, y que todas las partes, encabezadas por el Estado de Israel, hagan todo lo necesario para aprovechar esta oportunidad histórica, poner fin a la guerra y traer a todos los secuestrados a casa, incluidos nuestros nueve queridos de Nir Oz”, señalaron.