Trump advierte: si los países árabes y musulmanes no se ocupan de Hamás, Israel "tendrá todo nuestro apoyo para terminar el trabajo"

Trump advierte: si los países árabes y musulmanes no se ocupan de Hamás, Israel “tendrá todo nuestro apoyo para terminar el trabajo”

Por Gustavo Beron
Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los países árabes y musulmanes “van a encargarse de Hamás”, y añadió que cree que ya existe entre ellos algún tipo de entendimiento no público al respecto.

“Si no lo logran”, afirmó, “Israel tendría el absoluto derecho y, de hecho, todo nuestro apoyo… Israel tendría mi respaldo total para terminar el trabajo de destruir la amenaza de Hamás”.

Trump, que hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, sostuvo además que Hamás es “el único” actor que aún no aceptó el acuerdo propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza. “Pero tengo la sensación de que vamos a tener una respuesta positiva”, dijo.

“Si no, Bibi —le dijo dirigiéndose a Netanyahu—, sabés que tendrás todo nuestro respaldo para hacer lo que tengas que hacer”, añadió, subrayando que, en su opinión, la amenaza principal en la región es la que representa Hamás y que “la tiranía del terror tiene que terminar”.

Las declaraciones se enmarcan en los intentos diplomáticos de la Casa Blanca por lograr un acuerdo que incluya la liberación de los rehenes y una desescalada en Gaza, y ponen de relieve la presión de Washington sobre los países regionales para que participen activamente en la resolución del conflicto.

