Qatar le asegura a EE.UU. que puede convencer a Hamás de que deponga las armas y acepte el plan de Trump

Itongadol.- Qatar informó a la administración del presidente estadounidense Donald Trump de que sería capaz de persuadir a Hamás para que depusiera las armas y aceptara el plan de paz de 21 puntos de Trump para Gaza.

Según se ha informado, funcionarios qataríes comunicaron a Trump, junto con los Estados árabes, que eran «capaces de persuadir a Hamás para que aceptara un acuerdo que incluyera la desmilitarización», según declaró una fuente familiarizada con los detalles al Jerusalem Post.

Coincidiendo con la visita de Netanyahu a la Casa Blanca, altos funcionarios qataríes se encuentran actualmente en Washington, según informó una fuente familiarizada con los detalles a The Post. Se espera que los qataríes participen en las conversaciones sobre las negociaciones para alcanzar un acuerdo.

Durante la reunión, Netanyahu llamó al primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en relación con el ataque israelí contra los líderes de Hamás en Doha.

La disculpa de Netanyahu al primer ministro qatarí durante la reunión era un requisito previo para que Doha siguiera participando en las negociaciones sobre los rehenes y el alto el fuego, según informó la cadena pública israelí KAN.

Además, dos fuentes familiarizadas con el asunto informaron a la CNN de que un asesor qatarí había visitado la Casa Blanca antes de que Trump se reuniera con Netanyahu.

Paralelamente, los Emiratos Árabes Unidos han presionado a Netanyahu para que acepte la propuesta de paz para Gaza y abandone cualquier plan de anexionar Cisjordania, según informó a Reuters un delegado con conocimiento del asunto.

Los EAU, el país árabe más destacado en normalizar sus relaciones con Israel en virtud de los Acuerdos de Abraham, advirtieron a Netanyahu de que la anexión cerraría la puerta a una mayor normalización de Israel con las principales naciones árabes y musulmanas, incluidas Arabia Sáudita e Indonesia, añadió el delegado.

Fuente: The Jerusalem Post.