Netanyahu afirma que el plan de Trump para Gaza “cumple con nuestros objetivos de guerra”

Itongadol.- El primer ministro Benjamín Netanyahu expresó su pleno respaldo al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, asegurando que la propuesta “cumple con nuestros objetivos de guerra” y abre la puerta a la conclusión del conflicto armado.

“Traerá de regreso a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamás, pondrá fin a su dominio político y garantizará que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel”, declaró Netanyahu, en una intervención en la que presentó los puntos que, según él, convierten la iniciativa en una oportunidad histórica.

Según explicó, el proceso arrancará con “una retirada modesta” de las tropas israelíes, paso que irá acompañado por la liberación de todos los rehenes en un plazo máximo de 72 horas. Posteriormente, se establecerá un organismo internacional encargado de supervisar el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja.

“Si este organismo internacional tiene éxito, habremos puesto fin a la guerra de forma definitiva”, aseguró Netanyahu, subrayando que cada fase de la retirada militar estará directamente vinculada a los avances en la desmilitarización.

El primer ministro insistió en que el plan estadounidense es coherente con los cinco principios que él mismo definió para el fin de la guerra y “el día después” de Hamás. Entre ellos, destacó que Israel conservará la responsabilidad de la seguridad, incluyendo un perímetro de control “por el futuro previsible”.

Netanyahu fue enfático en que Gaza “no será gobernada ni por Hamás ni por la Autoridad Palestina”, reafirmando su rechazo a que cualquiera de estas estructuras políticas vuelva a tener el control del enclave. “Estamos dando a todos la oportunidad de que esto se haga pacíficamente”, dijo, en alusión a que la aceptación de la propuesta depende en gran medida de la respuesta de Hamás.

Bajo el liderazgo de Trump, agregó, Israel da “el siguiente paso para ganar la guerra y expandir la paz”. Agradeció al mandatario estadounidense por su “amistad y liderazgo” en un momento que describió como decisivo para el futuro regional: “Desde Jerusalem hasta Teherán, desde los Altos del Golán hasta Gaza, usted ha demostrado una y otra vez lo que he dicho en muchas ocasiones: es el mayor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca”.

Y remató con una frase que dejó en claro el nivel de cercanía política y personal con Trump: “Ni siquiera hay comparación”.