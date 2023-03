El desempleo empuja a los jóvenes de la Franja de Gaza a marcharse al extranjero

Palestinian workers wait at the Erez crossing in Beit Hanun, in the northern Gaza Strip, as they wait to enter Israel for work, on March 13, 2022. Photo by Attia Muhammed/Flash90 *** Local Caption *** מעבר ארז מחכים עומדים תור כניסה ישראל פלסטינאים צד פועלים עבודה