Beirut. Netanyahu ofrece ayuda a Líbano a través de las Naciones Unidas

Itongadol/Agencia AJN.- En la noche del martes, mientras continúa la emergencia en Beirut por la explosión que arrasó la ciudad, el primer ministro Netanyahu aprobó otorgar asistencia humanitaria y médica a las autoridades libanesas.

Mediante un mensaje publicado en Twitter por la cuenta oficial del primer ministro, se informó que el mandatario instruyó al jefe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Meir Ben-Shabbat, para que se ponga a disposición del Coordinador Especial de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente, el búlgaro Nikolai Mladenov, a fin de que le aclare cómo puede Israel ayudar a Líbano ante la emergencia.

Pursuant to his approval of humanitarian and medical assistance to Lebanon, Prime Minister Netanyahu has instructed NSC head Ben-Shabbat to speak with UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process Mladenov in order to clarify how Israel can further assist Lebanon.

