Milei felicitó a Trump por el “acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás”

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente argentino, Javier Milei, felicito anoche a su homólogo norteamericano, Donald Trump, “por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio”.

“Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional. Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo”, expresó el mandatario argentino a través de su cuenta de X.

Felicitaciones al Presidente @realDonaldTrump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los… https://t.co/skzRu9HjIS — Javier Milei (@JMilei) October 8, 2025

En el marco su reciente show en el Movistar Arena, donde presentó un libro e interpretó una serie de canciones, Milei rindió “un homenaje a las víctimas del 7 de octubre”, y exigió la pronta recuperación incondicional de todos los secuestrados, donde hay cuatro argentinos”.

“Israel es el bastión de Occidente, y por eso los terroristas y la izquierda, paradójicamente, están juntos. Porque saben que rompiendo a Israel destruyen el mundo occidental, basado en la cultura judeocristiana. Por eso bancamos a Israel, porque es lo justo, pero sobre todo, porque Israel es el bastión de Occidente”, agregó el jefe de Estado argentino.

El alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza entrará en vigor después de que el gobierno israelí ratifique el acuerdo el jueves por la noche, según informó Reuters citando a un funcionario de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Después de que el gobierno apruebe el alto el fuego, comenzará un período de 24 horas durante el cual la decisión podrá ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia. Una vez finalizado ese plazo, Hamás tendrá 72 horas para cumplir con su parte del acuerdo y liberar a todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos.

En consecuencia, Hamás podría terminar de liberar a los rehenes el lunes, en lugar del domingo.