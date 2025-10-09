Rusia celebra el acuerdo sobre Gaza y espera que “vaya seguido de acciones concretas”

Itongadol.- El Kremlin celebró el anuncio del acuerdo entre Israel y Hamás para establecer un alto al fuego y liberar a los rehenes, calificándolo como un paso “muy positivo” hacia el fin de la guerra en Gaza, que se ha extendido por casi dos años. Moscú expresó además su deseo de que el entendimiento se traduzca en acciones reales y sostenidas que consoliden la paz en la región.

“El hecho de que se haya alcanzado esencialmente un alto al fuego en Gaza no puede ser más que motivo de satisfacción general. Todos estos esfuerzos son bienvenidos”, declaró el portavoz presidencial Dmitri Peskov, según la agencia estatal rusa RIA Novosti.

Peskov agregó que Rusia “espera que las firmas se estampen hoy mismo y que se implementen las medidas necesarias para cumplir los acuerdos alcanzados”, en referencia a la primera fase del plan respaldado por Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía.

Fuentes diplomáticas en Moscú señalaron que Rusia considera este desarrollo como una “señal alentadora” y reiteraron su apoyo a una solución política “integral y duradera” al conflicto israelí-palestino, que incluya el establecimiento de un Estado palestino independiente.

El Ministerio de Exteriores ruso también expresó su disposición a cooperar con los actores regionales e internacionales para garantizar que el alto al fuego se mantenga y que la asistencia humanitaria pueda ingresar sin restricciones a la Franja de Gaza.

“El pueblo palestino ha sufrido demasiado, y la situación humanitaria exige medidas inmediatas. La prioridad debe ser salvar vidas y crear las condiciones para una paz sostenible”, afirmó una fuente diplomática rusa citada por la agencia Interfax.