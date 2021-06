Miami: “El derrumbe golpeó a todo el arco de la comunidad judía”, aseguró el rabino Mario Rojzman

Itongadol/Agencia AJN.- El rabino argentino Mario Rojzman, de la comunidad Beth Torah Benny Rok Campus de Miami, expresó su consternación por el derrumbe del edificio en Surfside y destacó a la Agencia AJN: “Estamos hablando de un barrio muy populoso con todo el arco de la comunidad judía. Hay gente de la comunidad ortodoxa, gente de mi sinagoga, que es conservadora y está a 10 minutos en auto de ahí, hay escuelas… está toda la comunidad golpeada”.

Respecto a las dimensiones de la tragedia, Rojzman afirmó que “era un edificio donde había mucha gente joven viviendo. Había gente que tenía su casa de fin de semana o que la ocupaba de vez en cuando. Había gente de otros Estados, gente de Puerto Rico. No hay familia alrededor nuestro que no conozca directamente a alguien de allí. En nuestro caso, estamos rogando que aparezcan con vida dos personas muy queridas de nuestra sinagoga”.

“Los que vivimos los atentados a la AMIA y a la embajada… si bien son connotaciones totalmente distintas, vimos las mismas imágenes. Hay gente atrapada y sabemos que cada hora que pasa juega en contra. Pero la dimensión es tan grande, que me llamó una persona de Venezuela, porque su hijo está ahí y como ella está sin Visa, no puede viajar. Cada caso es especial. Es una tragedia. Nos queda por ahora apretar los dientas y rezar por los que están bajo los escombros, que tengan la fortaleza que es muy difícil encontrar cuando escuchás que te están buscando y no te están encontrando. Vamos a seguir esperando que esta tragedia que ya cobró vidas, sean las menos posibles y que vaya apareciendo gente”, agregó.

“Es un lugar histórico de la comunidad, con acceso a todos los servicios judíos que se pueden necesitar, así que es muy buscada. Pero estamos todos conmovidos, porque cada vida es preciosa, pero cuando vayamos escuchando las edades de las víctimas, vamos a tomar dimensión de la tragedia. Hubo un funeral esta semana de un muchacho joven, y muchos de esos jóvenes decidieron venir a acompañar y terminaron durmiendo en ese edificio. La Federación Judía de Miami está pidiendo ayuda para los rescatistas, y está lloviendo y eso hace más difícil la tarea”, concluyó el rabino.

El edificio de 12 pisos llamado Champlain Towers está ubicado en 8777 Collins Avenue junto a 88 Street, en el corazón de uno de los barrios más concurridos por la comunidad judía de Miami.

El derrumbe del edificio dejó como resultado al menos una persona muerta y por lo menos 99 desaparecidos, de los cuales 20 pertenecen a la comunidad judía.