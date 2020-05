La Embajadora de Panamá en Israel destacó la importancia de relación bilateral a partir de la puesta en vigencia del TLC

Iton Gadol/Agencia AJN.- La embajadora de Panamá en Israel, Adis Urieta Vega, destacó la importancia de la relación bilateral y enfatizó la decisión del gobierno de su país para que «la marca Israel se reafirme en Panamá» a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

«Este año, celebramos la entrada en vigencia del TLC Panamá-Israel. Israel instalará en Panamá el Primer Centro de Excelencia agrícola israelí en el continente americano», resaltó la diplomática en una entrevista con la Agencia de Noticias AJN.

Además, Urieta Vega dio precisiones sobre la situación de los 150 panameños que viven en Israel y cómo afrontan la pandemia por el COVID-19.

A continuación los tramos más destacados de la entrevista:

-AJN: ¿Cómo está atravesando el coronavirus la comunidad panameña en Israel?

-AU: Nuestra Comunidad no supera las 150 personas que en su mayoría tienen la doble nacionalidad. Pero tenemos también un grupo de estudiantes distribuidos en varias universidades y médicos que hacen especialidades en hospitales de Israel. Los estudiantes siguieron sus estudios por teleconferencias y usos de laboratorios según las normas de salud. Los médicos cada uno en sus hospitales. El resto de la comunidad, está cumpliendo también las normas de cuarentena. Están todos muy comunicados con nuestra embajada, ya que tenemos las redes sociales de la asociación de panameños en Israel, se conocen la mayoría desde Panamá. Llegaron incluso a hacer un video de todos para dar fuerza a Panamá también en su lucha contra el COVID-19.

-AJN: ¿Cómo es la comunidad panameña que reside en Israel?

-AU: El panameño suele migrar muy poco, se queda o vuelve a Panamá, por lo que no tenemos grandes comunidades fuera de Panamá, a no ser Estados Unidos. La de Israel es pequeña, está formada una primera parte por hijos de israelíes hebreos que migraron a Panamá y tuvieron negocios en territorio panameño, y volvieron ya en una edad muy adulta a Israel, o los hijos de los mismos. Un segundo grupo es de jóvenes israelíes que fueron a Panamá y se casaron allá, y han vuelto a Israel para formar familia aquí, teniendo la doble nacionalidad. El resto son ciudadanos panameños que están en estudios universitarios y especialidades y regresarán a Panamá al terminar los mismos.

-AJN: Su embajada está abierta?

-AU: Desde antes que entrara la cuarentena en Israel, en la embajada de Panamá en Israel , al ver las noticias de Europa sobre el COVID-19, iniciamos un sistema de trabajo mixto, evitando coincidir el personal en los mismos espacios y acentuando las medidas de higiene. Hemos continuado abiertos, combinando el teletrabajo con horas de oficina por turnos. Evitando sobre todo que personal que utiliza el transporte público, vaya a la oficina, o se le va a buscar a su residencia para que no tenga que exponerse.

-AJN: ¿Cómo califica usted la relación entre Panamá e Israel?

-AU: Israel y Panamá tienen una relación con raíces antes de que existieran la República de Panamá y el Estado de Israel. Por coincidencias del destino, la iniciativa de construcción del canal de Panamá por los franceses y el fracaso del mismo, tejió conexiones con el caso Dreyfus; el sionismo que convocó al nacimiento del Estado de Israel, y llevó a Panamá a reclamar su independencia. Este año, celebramos la entrada en vigencia del TLC Panamá-Israel. Israel instalará en Panamá el Primer Centro de Excelencia agrícola israelí en el continente americano; buscamos que la marca Israel se reafirme en Panamá como un centro logístico para el continente.

-AJN: ¿Cómo es su vida diaria?

-AU: Vivimos con dos horarios. Panamá e Israel tienen 8 horas de diferencia, así que trabajamos según esta realidad. En el contexto del combate a la propagación el contagio del COVID 19, tratamos de cumplir con las medidas impuestas por las autoridades de Israel. Realizamos y participamos en actividades online, desde conferencias con el Ministerio las Relaciones Exteriores de Israel; desde Panamá, y conferencias por ejemplo con Mashav. Incluso conferencias de análisis político o cultural. Tratamos de estar al día de lo que está haciendo Israel en el combate al Cov19 y comunicar a nuestras autoridades, ya sea en los casos donde la acción israelí fue exitosa, o en la que se pudo mejorar. Sabemos que incluso cuando la amenaza del COVID haya bajado su intensidad, el ritmo y características de trabajo que estamos desarrollando ahora, ya están cambiando como serán nuestras actividades futuras.

-AJN: ¿Mantiene relación con sus pares latinoamericanos?

-AU: Las embajadas latinoamericanas y el Caribe en Israel, mantenemos una relación estrecha, y no solo ahora en las circunstancias del COVID-19, sino que es una experiencia de familia que se ha construido desde muchos años antes, y es responsabilidad de todos los que llegamos a estamos misiones conservarla y fortalecerla. Las actuales circunstancias nos han demostrado lo positivo que resulta cuando estás fortalecido por un grupo. Por ejemplo, teníamos en Panamá turistas israelíes varados. A través de nuestras comunicaciones con cada embajada podíamos saber de dónde saldría un avión a Israel y sugerir a sus parientes en Israel a que embajada llamar en la región. Lo mismo para nuestros ciudadanos que deseaban regresar. Desde cada embajada se nos iba informando, por llamadas directas o el chat del GRULAC_Israel, hacia donde partiría un avión, cual era su escala, aeropuerto abierto.

-AJN: ¿Cómo observa usted las medidas que toma Israel frente a la pandemia?

-AU: Panamá es un hub aéreo regional, por lo que creo que las medidas que adoptó Israel, sobre todo en las drásticas restricciones de vuelo de centros con focos de contagio, sirvieron no solo como advertencia, sino como ejemplo de lo que habría que hacer. Lo que me causo una impresión muy positiva fue la inmediata coordinación entre las autoridades israelíes y palestinas para fortalecer el cerco de salud en los dos territorios. Mi no formación en temas de salud y estadísticos, me impide hacer una mejor valoración profesional de como se ha trabajado aquí el combate al COVID-19. Pero al ser testigo y protagonista como todos los ciudadanos que estamos dentro del territorio israelí, he podido compartir con las autoridades panameñas, las experiencias del país, la reacción de la población, efecto en la economía, en la educación, etc.

-AJN: ¿Cómo está la Situación en Panamá?

-AU: La posición geográfica de Panamá nos ha llevado a desarrollar una economía que aprovecha nuestra ventaja para el transporte multimodal. Nos hemos consolidado en un hub aéreo, somos centro comercial, turístico y financiero y esto de lo que nos sentimos orgullosos, pudo ser nuestro Talón de Aquiles, pero la dura reacción de las autoridades al conocerse los primeros casos de COVID-19, han amortiguado el impacto. Se están haciendo enormes cantidades de pruebas, lo que se ve reflejado en nuestras cifras de rápida detección. Hemos construido un hospital especial para atender casos de COVID-19. Nuestra población, como caribeña, ha respondido bien en su mayoría a las medidas de cuarentena para evitar un mayor contagio.