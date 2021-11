Entrevista a Jonathan Peled, nuevo director general para América Latina de la Cancillería israelí

Itongadol.- El nuevo director general para América Latina y el Caribe de la Cancillería israelí, Jonathan Peled, recibió a la Agencia AJN en su oficina en Jerusalem para dialogar sobre los objetivos de su nuevo cargo y cuál es su visión de la región latinoamericana.

Jonathan Peled recibió a la Agencia AJN en la Cancillería israelí, donde brindó detalles sobre su nuevo rol y analizó el momento que viven las relaciones de los países latinoamericanos con el Estado hebreo: “Hay una oportunidad grande post-pandemia de seguir reforzando los lazos históricos, culturales, económicos y políticos con los 34 países de la región”. Peled adelantó que estará presente en el mes de marzo en Argentina cuando se conmemore el 30° Aniversario del Atentado a la Embajada de Israel.

“Se están abriendo nuevamente las fronteras y las posibilidades de tener un mejor acercamiento a los países de América Latina. Por la pandemia, ellos no podían viajar a Israel, y nosotros no podíamos visitarlos a ellos. Entonces estamos hablando de delegaciones, de visitas de presidentes, primeros ministros, líderes mundiales y también delegaciones económicas que queremos traer y llevar al continente. Creo que hay un interés hoy en día muy fuerte por ambos lados de estrechar más los lazos económicos”, resaltó.

Peled es un viejo conocido de la región. Ha tenido destacados roles diplomáticos. Fue embajador en El Salvador y México, cumplió funciones como agregado en la embajada Argentina, fue portavoz de la embajada de Israel en Washington D.C. y su última misión fue de embajador en Australia.

Durante la visita, la Agencia AJN también compartió un diálogo con Modi Ephraim, su antecesor en el cargo, con quien trabaja en conjunto para una transición ordenada y una continuidad del trabajo realizado con América Latina.

AJN: ¿Cómo está viendo la región de América Latina, desde Israel?

JP: Yo creo que América Latina es el protagonista en cuanto a la relación con Israel, ahora hay una oportunidad grande post-pandemia de seguir reforzando los lazos históricos, culturales, económicos y políticos con los 34 países de la región. Hemos visto, en los últimos años, visitas del Primer Ministro, de otros ministros, la apertura de embajadas en Jerusalem, oficinas de innovación y de economía en también en Jerusalem. Después de un período de un año medio, en dónde nadie pudo viajar, realmente es un momento para empezar a viajar de nuevo, a tener más visitas. De hecho, la próxima semana tenemos la visita del presidente de Colombia, en enero estamos esperando la visita del presidente de Ecuador y además mencionar que también hubo cambios políticos en el continente, muchos cambios positivos. Por ejemplo, en Ecuador y Uruguay. Hemos tenido muy buenas relaciones con todos los países de América Latina, salvo con Venezuela y Cuba, con todos los demás, hemos tenido y seguimos teniendo, tanto en la política como en el gobierno, siempre una muy buena relación. Pero por supuesto que muchas veces las cosas se estrechan más con visitas, con presidentes que tienen una mejor relación, como por ejemplo con Guatemala y Honduras que siempre hemos tenido muy buena relación y ellos han decidido abrir una embajada en Jerusalem en estos días.

AJN: ¿Considera que el Estado de Israel dejó de conocerse un poco por la parte bélica y los conflictos con Hamás y pasó a conocerse un poco más por su innovación y tecnología?

JP: Sin duda, creo que es un cambio con América Latina, pero también con otros países en el mundo que generalmente ven a Israel mucho más allá del conflicto árabe-israelí. También ven en Israel un socio, un país amigo, un país con quién se puede cooperar en temas de innovación y emprendimiento. El tema más importante ahora es el cambio climático, ni hablar de todo lo que es agricultura, recursos hídricos, medicina, educación. Entonces realmente ven en Israel un país muy importante que puede aportar mucho a sus ecosistemas, a su mundo empresarial, a su comercio, a sus inversiones y ahora post pandemia al turismo y el intercambio cultural. Sin duda esto ha cambiado mucho y lo hemos visto hace ya algunos años, como por ejemplo en Ecuador, que a nivel político no hemos tenido una relación tan cercana, pero a nivel de tecnología e intercambio e innovación ha sido muy prominente. Yo creo que, hoy en día, esta es la perspectiva de todos los países en América Latina y esos son mercados en países muy importantes para nosotros.

AJN: Las redes sociales han ayudado mucho en el sentido del esclarecimiento, del conocimiento, estamos observando a los diferentes Embajadores de Latinoamérica, con una actitud nueva con respecto a hacer intercambios, a presentar cuestiones que vinculan a ambos países. ¿Esta es la política que se va a continuar?

JP: Sin duda, siempre buscamos coaliciones y amigos en estos países. No solamente tenemos comunidades judías muy importantes, sino que tenemos grupos, colisiones, amigos religiosos y otros que entienden lo que significa Israel, lo que realmente puede brindar Israel al mundo y a sus países en particular y yo creo que es un cambio muy positivo al ver en Israel parte de la solución y no como en el pasado, parte de un problema en la región. Me es suficiente hablar de los acuerdos de Abraham en este último año en el que hemos incrementado nuestra relación con países de la región, que además mejoramos las relaciones con países del Golfo Pérsico en África del Norte a través de acuerdos de paz. Entonces si podemos tener relaciones con tantas naciones, creo que esto es un mensaje para todo el mundo de que aquí está Israel buscando la paz la cooperación y la amistad con los países.

AJN: ¿Cuándo hablamos de Hamás y del conflicto palestino queda como del Antiguo Medio Oriente?

JP: En cierta manera, yo diría que es el nuevo mundo versus el mundo radical qué sigue tratando a través del terrorismo, a través del apoyo de Irán, de seguir atacando a Israel y tratar de anular cualquier acercamiento que Israel tenga con sus vecinos. Pero al final si lo vemos en el balance, el campo pro cooperación, pro amistad es mucho más grande y tenemos que luchar contra este elemento, esta componente radical, islámico, terrorista que está tratando de cambiar no solamente la situación, si no nuestros valores y nuestra manera de pensar y de vivir.

AJN: ¿Cuál es su opinión respecto a la situación actual en Chile, respecto a la situación política en el país y respecto al 30 aniversario del atentado a la embajada de Israel en Argentina?

JP: En Chile tenemos una comunidad judía muy importante, tenemos relaciones muy importantes con Chile, por supuesto que nos preocupa la situación política. Estamos observando, pero no puedo decir más que esto. Tenemos una relación abierta con el actual gobierno, entendemos que va haber elecciones. Hemos tenido relaciones con gobiernos de ambos lados políticos y no hay por qué no seguir teniendo una relación excelente con el pueblo chileno y con cualquier gobierno de Chile. Ese va a ser nuestro objetivo, nuestro deseo. Al final lo que cuenta realmente es la relación entre los pueblos, entre los países y también entre los gobiernos que siempre ha sido muy bueno, muy sólido y puede aguantar cualquier cambio político, ya sea en Israel o en Chile. En cuanto a marzo 2022, tengo un vínculo muy personal, ya que me tocó a mí hace unos cuantos años después del Atentado estar ahí cuando se inauguró la plaza de Israel en Arroyo, donde se encontraba la embajada. Por supuesto es un acontecimiento muy trágico, es una herida abierta todavía, no solamente para Israel y para la comunidad judía Argentina, sino para todos los judíos y gente que ama la paz y la libertad en el mundo. Sabemos quién estaba detrás de este Atentado y hoy día sigue siendo el mismo agresor y la amenaza más grande a Israel y a muchos países en Medio Oriente y Europa también. Estamos acercándonos al 30 aniversario y por supuesto que vamos a estar ahí presente en la plaza Israel con los familiares para que nunca olvidemos, para decir ‘nunca más’ y por sobre todo seguir exigiendo que se traiga la justicia a los culpables. Ese ha sido y va a seguir siendo nuestra política, nuestra exigencia.

AJN: Más allá del cambio del Primer Ministro en el Estado de Israel, se cree que las políticas de la región van a continuar ¿Cree que esto va a ser así?

JP: Como dije al principio, se están abriendo nuevamente las fronteras y las posibilidades de tener un mejor acercamiento a los países de América Latina, estar también más cerca de nuestras comunidades judías en el continente. Ellos no podían viajar a Israel, nosotros no podíamos visitarlos a ellos. Entonces estamos hablando de delegaciones, de visitas de presidentes, primeros ministros, líderes mundiales, también delegaciones económicas que queremos traer y llevar al continente y creo que hay un interés hoy en día muy fuerte por ambos lados de estrechar más los lazos económicos. No tenemos los suficientes intercambios económicos comerciales. El comercio con América Latina es entre el 6% y 7% de las actividades económicas de Israel con el exterior, creemos que hay un potencial muy grande para incrementar esta cifra, lo mismo con el turismo, con las inversiones, la innovación, cooperación técnica. Hemos tenido una cooperación con el tema de la pandemia, hemos podido ayudar a los países, intercambiar ideas, tácticas, cómo proteger a nuestros ciudadanos. Esto también es una cooperación nueva que ha sido muy exitosa y queremos seguir con el cambio climático y con muchos temas más que nos unen. Más allá de los temas políticos y de las comunidades judías, hay muchos temas que también nos interesan desarrollar e incrementar con nuestras contrapartes con nuestros amigos y creo que todos estamos con la misma pasión pero también con la misma idea y objetivo: que todavía hay mucho por hacer entre Israel y América Latina y por eso estamos aquí para hacerlo.