Embajador de Israel va al Congreso de Guatemala y define como “excelente” la relación bilateral

Itongadol/AJN.- El embajador israelí en Guatemala, Mattanya Cohen, participó en una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de ese país latinoamericano donde describió como “excelente” la relación bilateral al tiempo que anunció la decisión de afianzar el vínculo comercial a partir de la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la futura creación de una cámara de comercio entre ambos países.

En una entrevista con la Agencia de Noticias AJN, Cohen confirmó que la embajada israelí trabaja en conjunto con los ministerios de Economía de ambos países para avanzar en la definición del Tratado de Libre Comercio, que según indicó espera finalizar “muy pronto” las negociaciones en ese aspecto.

“Guatemala fue el segundo país en el mundo que reconoció al Estado de Israel en 1948 y 70 años después fue el segundo país en el mundo que reconoció a Jerusalem como capital y trasladó su embajada” de Tel Aviv a la capital israelí, enfatizó el diplomático.

La presentación de Cohen en el parlamento guatemalteco se inscribió en el marco de un ciclo de reuniones con embajadores que inició la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que encabeza el diputado Manuel Conde Orellana, a quien el representante israelí definió como “un buen amigo de Israel y miembro de la Liga de Amistad Parlamentaria”.

Justamente Conde Orellana decidió inaugurar el ciclo con el embajador de Israel quien en una exposición de una hora describió el estado de las “relaciones históricas entre los dos países”. “Hablé sobre las excelentes relaciones que tenemos ahora con el presidente (Alejandro) Giammattei y mencioné su visita a Israel del año pasado y sus reuniones con los líderes israelíes, pero más importante con más de 20 empresas de alta tecnología israelí porque quiere traer la tecnología israelí a Guatemala”, destacó.

Siempre en diálogo con esta agencia, Cohen también valoró “las declaraciones positivas de Giammattei, quien sostuvo que “Israel y Guatemala son aliados y que los amigos de Israel son los amigos de Guatemala y que los enemigos de Israel son enemigos de Guatemala”.

En el aspecto económico-comercial, el embajador apuntó que pese a las restricción establecidas por la pandemia del COVID-19, “la Embajada trabaja con los ministerios de Economía de ambos países sobre el acuerdo comercial de los dos países” y expresó su intención de “terminar esta negociación pronto”. “Una vez firmado este acuerdo vamos a ver más comercio bilateral. Además, una vez que tengamos el acuerdo voy a establecer una cámara de comercio Guatemala – Israel”, anunció.

Sobre las relaciones del Congreso guatemalteco y la Knesset (parlamento israelí), Cohen hizo hincapié en la existencia de la Liga de Amistad Parlamentaria de Guatemala con 65 miembros. “Guatemala es un antecedente sin precedente en América Latina. “Esta Liga de Amistad jugó un papel muy importante en la decisión del ex presidente Jimmy Morales de trasladar a embajada” a Jerusalem, señaló el embajador.

Cohen también apuntó que la Liga promovió la ley que estableció el 14 de mayo de cada año como el Día de Amistad de los dos países. “Es el único país en el mundo donde celebramos el Día de Amistad y todas las escuelas publicas en Guatemala hacen un estudio sobre Israel. Es algo que no existe en Estados Unidos ni en ningún otro país”, comentó.

Durante su exposición en el Congreso de Guatemala, el embajador también dio “un panorama sobre la situación política en Israel con el nuevo gobierno y la conformación de la nueva Knesset”. “También les prometí que las relaciones con Guatemala seguirán siendo prioridad del gobierno israelí, de la cooperación israelí”, aseveró.

La participación de Cohen en la comisión parlamentaria de Guatemala sirvió también para analizar la situación en Medio Oriente, la amenaza de Irán y el plan de Paz promocionado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Hablamos del hecho de que los palestinos rechazan este plan de paz como lo hicieron con todos los planes de paz con Israel desde hace 72 años”, resaltó.

“Todos los miembros de la comisión hablaron muy bien de Israel, agradecieron a la Embajada por todas las actividades que nosotros hacemos e incluso tenemos en la comisión un ex becario de Israel. Un nuevo diputado que es ex becario de Israel, que estudió en Israel. También hay dos ex presidentes del Congreso que hablaron también muy bien de Israel. Así que estoy muy feliz y satisfecho después de esta reunión donde vimos de nuevo la amistad verdadera entre los dos gobiernos, los dos congresos y los dos pueblos”, transmitió el embajador.

Cohen también presentó un panorama sobre los programas que Mashav, la agencia israelí de cooperación internacional para el desarrollo, tiene previstos para Guatemala. Y en este punto señaló que dentro de los 60 años de la cooperación en Guatemala, 6000 guatemaltecos viajaron a Israel para los cursos de capacitación.

“Cientos de expertos israelíes llegaron a Guatemala en todos estos años. Además está la Asociación Shalom de Ex Becarios de Israel en Guatemala y todas las actividades que ellos hacen para replicar en Guatemala lo que ellos estudiaron en Israel”, puntualizó.

Finalmente, Cohen también hizo mención a la cooperación que Israel brindó online sobre la pandemia del coronavirus y las capacitaciones que se hicieron a Guatemala en temas de salud, de educación, de asuntos sociales, y muchas otras charlas como cursos hechos a medida para Guatemala”.