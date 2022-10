Argentina. Se encontraron fotos de armas, misiles y referencias a la CGRI en el celular del piloto iraní

Itongadol/AJN.- El celular del piloto iraní Gholamreza Ghasemi, uno de los cinco tripulantes indagados por el vuelo de Emtrasur a Buenos Aires, estaba repleto de imágenes y logos de la Guardia Revolucionaria iraní y de las Fuerzas Quds según informaron las fuentes de Infobae.

El teléfono de Ghasemi fue secuestrado en la habitación 304 del hotel de Canning, donde se alojaron los tripulantes. En ese aparato, un Samsung SM­A5160, había varios escudos de la Guardia Revolucionaria iraní, almacenados en diferentes carpetas.

También se encontraron imágenes de soldados portando armas y uniformes con el logo de esa organización terrorista. Las fotos parecen de vieja data, pero fuero visto en los últimos meses por Ghasemi.

En esa misma secuencia se destaca una foto donde aparece un hombre que sería el Ayatolla Jomeini, un líder religioso y dirigente político iraní que murió en 1989.

La imagen 11 del documento que resume el contenido del celular de Ghasemi se trata de un documento titulado “decreto de misión”. Según la traducción oficial, tiene una serie de recomendaciones: 1) NO PERMITAS QUE TU REVOLUCION SE DESIDENTIFIQUE, 2) NO OLVIDES LA MEMORIA DEL IMAM, 3) LOS REACCIONARIOS NO DEBEN LLEGAR AL PODER (REACCIONARIO=OCCIDENTALIZADO), 4) DESENMASCARAR LAS MENTIRAS Y GUERRA PSICOLOGICA DEL ENEMIGO, 5) UTILIZAR EL CAPITAL DE LA FE DEL PUEBLO PARA PRODUCIR OBRAS DE JUSTICIA, 6) AGRADECIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA REVOLUCION.

Además, recientemente se hallaron mensajes que comprometen la situación del piloto: “Si molestan, avisá y los matamos a todos (…) hacemos un genocidio”. El mensaje, inquietante y aterrador, aparece en el teléfono del piloto Gholamreza Ghasemi, máximo responsable del vuelo de Emtrasur a Buenos Aires y uno de los cinco tripulantes citados a indagatoria por la Justicia argentina. El autor de la amenaza no es Ghasemi sino otro piloto iraní que participó del viaje a Paraguay, en mayo de este año. La conversación ocurrió el domingo 12 de junio, unas horas antes del allanamiento en el hotel de Canning donde se secuestraron todos los teléfonos.