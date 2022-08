Alberto Fernández: “Nisman se suicidó. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”

Distintos dirigentes opositores pidieron un juicio político. Además, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación expresó en un comunicado su enfático repudio. Por su parte, el titular de la DAIA consideró de “gravedad extrema” sus dichos. “Nisman fue asesinado, no es cierto lo que dijo el Presidente”, afirmó.

Itongadol/AJN.- “(Alberto) Nisman se suicidó. Yo espero que no haga algo así el fiscal (Diego) Luciani”, afirmó anoche el presidente Alberto Fernández, haciendo una comparación entre el ex fiscal de la causa AMIA, que fue hallado muerto días después de denunciar a Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento de los iraníes implicados por el atentado, y el fiscal que acusó de corrupción a la actual vicepresidenta por la causa Vialidad.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa A Dos Voces de TN, luego de que los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano le preguntaron sobre la decisión que había tomado la Corte Suprema de reforzar la seguridad de los funcionarios judiciales que intervenían en la causa Vialidad.

“Alentar la idea de que a Luciani le puede pasar lo mismo que a Nisman… lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Él cumple el rol de fiscal en un juicio. Él creyó hacerlo adecuadamente diciendo lo que dijo. Yo lo escuché. La verdad me parece un disparate todo lo que dijo. Me pareció de una debilidad jurídica asombrosa. Y yo todavía aspiro a que la Justicia reencause esta situación”, respondió el presidente.

Rápidamente, las declaraciones generaron un fuerte repudio en diversos sectores.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación expresó en un comunicado su enfático repudio y le exigió respetar el artículo 109 de la Constitución Nacional, que establece que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

Por su parte, el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits, consideró de “gravedad extrema” los dichos y destacó en CNN Radio que “Nisman fue asesinado, no es cierto lo que dijo el Presidente”.

Asimismo, distintos dirigentes opositores pidieron un juicio político contra Fernández y desde Juntos por el Cambio lo acusaron de “un intento de intromisión” en la Justicia y también “amenazas”.

Además, el propio fiscal Luciani le contestó al Presidente y dijo que incurrió en un “grave avasallamiento de las instituciones”.