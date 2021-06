Video. Reportera de Al Jazeera detenida en Sheikh Jarrah de Jerusalem por «atacar» policías

ItonGadol.- Una periodista de Al Jazeera fue arrestada en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén Este el sábado, y la policía israelí la acusó de atacar a oficiales.

El corresponsal fue identificado por Al Jazeera como Givara Budeiri, el corresponsal de la red de Qatar en Jerusalén. Fue liberada horas después y ha negado las acusaciones en su contra, según Al Jazeera.

“Vinieron de todas partes, no sé por qué. Me patearon contra la pared ”, dijo Budeiri. «Me patearon dentro del auto de muy mala manera … me patearon por todas partes».

En el video, se observa el momento justo de la detención de Budeiri

Las imágenes de la escena mostraron el equipo de cámara roto de la corresponsal en el piso después de que fue detenida.

Según los informes, Budeiri recibió una orden de restricción de 15 días que la excluía del vecindario luego de su liberación.

La policía había anunciado que detuvieron en el barrio a dos sospechosos, un hombre y una mujer, por agredir a los agentes que se negaron a identificarse. Un portavoz de la policía le dijo a The Times of Israel que el periodista se encontraba entre los arrestados.

La cadena de Al Jazeera condenó el arresto, calificándolo de «comportamiento vergonzoso y un nuevo capítulo en una serie de ataques israelíes», y exigió la liberación inmediata de Budeiri, que ocurrió poco después.

They broke Al Jazeera’s camera, assaulted both the cameraman and the journalist, then arrested her.

This is what US tax payers are funding. A brutal repression apparatus that has no respect for life, let alone free speech. This is the reality of Israel pic.twitter.com/DNvKwKVSOH

— Dima Khatib ديمة الخطيب (@Dima_Khatib) June 5, 2021