Vacunas: las principales obras sociales israelíes exigen que el Gobierno se haga cargo en caso de efectos adversos

Itongadol.- El ministro de Salud, Yuli Edelstein, abordó este miércoles en un debate en la Comisión de Trabajo, Bienestar y Salud de la Knesset (Parlamento israelí) la cuestión de las vacunas y las exigencias de las obras sociales, de incluirlas bajo la Ley de Víctimas de Vacunas, informó la radio estatal Kan.

Según declaró, “Sin solución, los ciudadanos no recibirán la vacuna. Encontraremos una respuesta al problema”.

“Me preguntan cuál es nuestra principal tarea en los próximos días. Estoy tranquilo sobre el tema de la calidad de las vacunas, fueron chequeadas de todas las formas posibles. Los mejores médicos con los que hablé me confirmaron sobre su seguridad. En este tema estoy tranquilo, también en lo logístico”, indicó el ministro de Salud.

“Cuando me preguntan cuál será nuestra tarea principal, respondo que será la de luchar contra las Fake News en los próximos meses, esa será la tarea. Veo que todo tipo de personas, incluso de la Knesset, difunden Fake News, hacen llamados a no vacunarse, estas personas no tienen responsabilidad ni conciencia”, dijo.

El Ministerio de Salud de Israel informó que en las últimas 24 horas se detectaron 2.862 nuevos casos de Covid 19. Esta cifra supera a las 2.500 que se había determinado para que, de ser superada, imponerse restricciones a la actividad social y comercial.

Actualmente en Israel hay 381 pacientes en grave estado, de los cuales 138 con respirador artificial. Desde iniciada la pandemia fallecieron 3.022 personas. Según informó el Centro de Monitoreo de Enfermedades hasta este año no se detectó un brote de gripe, y cabe destacar que dos millones de israelíes se aplicaron la dosis en este 2020.

La semana pasada el Gobierno israelí decidió que si se superaban los 2.500 casos diarios se adoptarían restricciones por las cuales comercios e instituciones educativas serían cerradas en las “ciudades rojas” durante tres semanas. Además, si el ritmo reproductivo básico no baja de 1, se impondría un cierre total.

Los índices sobre el ritmo reproductivo básico señalan un cambio de tendencia. En el sector ultraortodoxo se sitúa en 1,39 (tendencia de aceleración), en tanto que en la población árabe bajó a 1,03 (tendencia de detención) y en el sector general es de 1,25 – lo que lleva a un resultado ponderado de 1,21.

El Ministerio de Salud de Israel expresó preocupación por estas cifras, aunque prefieren esperar dos días para comprobar que estos datos representan una tendencia.