UNIÓN EUROPEA: «EL USO DE SOFTWARE ESPÍA ISRAELÍ CONTRA PERIODISTAS ES COMPLETAMENTE INACEPTABLE»

Itongadol.- Usar software espía contra periodistas sería completamente inaceptable, dijo el lunes un alto funcionario de la Unión Europea, luego de informes de que se utilizó software espía de una empresa israelí para piratear los teléfonos inteligentes de periodistas, funcionarios gubernamentales y activistas de derechos humanos en todo el mundo.

El uso del software, llamado Pegasus y desarrollado por la empresa privada israelí NSO group, fue informado el domingo por el Washington Post, The Guardian, Le Monde y otros medios de comunicación que colaboraron en una investigación sobre una fuga de datos.

«Lo que pudimos leer hasta ahora, y esto tiene que ser verificado, pero si es así, es completamente inaceptable. Contra cualquier tipo de reglas que tengamos en la Unión Europea», dijo la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der. Leyen, dijo durante una visita a Praga.

«La libertad de prensa, la libertad de prensa es uno de los valores centrales de la UE. Es completamente inaceptable que esto (piratería) fuera el caso».

El Washington Post dijo que el software espía se utilizó para atacar teléfonos pertenecientes a dos mujeres cercanas a Jamal Khashoggi, un columnista del Post asesinado en un consulado saudí en Turquía en 2018, antes y después de su muerte.

The Guardian dijo que la investigación sugería un «abuso generalizado y continuo» del software de piratería de NSO, descrito como malware que infecta teléfonos inteligentes para permitir la extracción de mensajes, fotos y correos electrónicos; grabar llamadas; y activar micrófonos en secreto.

La investigación no reveló quién intentó los ataques ni por qué.

NSO dijo que su producto está destinado únicamente a las agencias gubernamentales de inteligencia y de aplicación de la ley para combatir el terrorismo y el crimen.

La compañía emitió una declaración en su sitio web negando los informes de los 17 socios de medios liderados por Forbidden Stories, una organización sin fines de lucro de periodismo con sede en París.

“El informe de Forbidden Stories está lleno de suposiciones erróneas y teorías no corroboradas que plantean serias dudas sobre la fiabilidad y los intereses de las fuentes. Parece que las ‘fuentes no identificadas’ han proporcionado información que no tiene base fáctica y está lejos de la realidad ”, dijo la compañía en el comunicado.

«Después de verificar sus afirmaciones, negamos firmemente las acusaciones falsas hechas en su informe», informó el comunicado.

The Guardian explicó que en los datos figuraban las cifras de más de 180 periodistas, incluidos reporteros, editores y ejecutivos de Financial Times, CNN, New York Times, The Economist, Associated Press y Reuters.

“Estamos profundamente preocupados al saber que dos periodistas de AP, junto con periodistas de muchas organizaciones de noticias, se encuentran entre los que pueden haber sido atacados por el software espía Pegasus”, dijo la directora de Relaciones con los Medios de AP, Lauren Easton.

«Hemos tomado medidas para garantizar la seguridad de los dispositivos de nuestros periodistas y estamos investigando», agregó.

El portavoz de Reuters, Dave Moran, dijo: “Se debe permitir a los periodistas informar las noticias en interés público sin temor a sufrir acoso o daño, donde sea que se encuentren. Estamos al tanto del informe y estamos investigando el asunto «.

Las otras organizaciones de medios no pudieron ser contactadas de inmediato para hacer comentarios el domingo.