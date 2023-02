Una organización israelí sin ánimo de lucro salva a los gatos callejeros de terribles abusos y enfermedades

Itongadol.- Hace dos años, el Ministerio de Agricultura informó de que había más de un millón de gatos callejeros en las calles de Israel. Sin embargo, varias organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para ayudar a los animales afirman que las cifras del Ministerio representan una gota en un cubo y ni siquiera se acercan a las cifras reales.

Ronen Solomon, director del «Proyecto Solomon», que ayuda a los gatos callejeros en las zonas del país donde los animales corren más peligro, calcula que el número de gatos callejeros en Israel «asciende a siete millones».

Esa cifra, de ser cierta, sería incomprensible para un país que forma parte del mundo desarrollado.

Según el informe 2021 de la División de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, alrededor del 75-90% de todos los gatos callejeros no sobreviven a su primer año, mientras que la esperanza de vida de un gato callejero adulto es inferior a cinco años. Los gatos domésticos viven una media de 10-15 años. Alrededor de un tercio de los gatos callejeros de Israel mueren por heridas causadas por vehículos, ataques de perros y enfermedades.

Dice que la situación es aún peor en zonas donde no existe conciencia del problema, como ciudades y pueblos predominantemente ultraortodoxos y árabes, así como partes del sur de Israel.

«Trabajamos donde el Ministerio de Agricultura no hace nada, donde la carga de tratar, fumigar y esterilizar a los gatos callejeros recae en los voluntarios que alimentan a los animales, y estas personas se desmoronan bajo la carga.

«Trabajamos con defensores de los animales en ciudades y pueblos árabes. Estamos allí casi todos los días, educando a la población local sobre los gatos, que es un animal increíble al que hay que alimentar, no torturar. Para ellos, un gato es un sucio animal callejero. No hay concienciación. Debe haber un cambio en la política del gobierno».

El Proyecto Salomón se creó en 2019 -y se financia íntegramente con donaciones del público-, pero Ronen asegura que lleva más de 15 años trabajando con animales. Añade, sin embargo, que a lo largo de estos años no han cambiado muchas cosas.

«En las zonas haredíes o árabes falta concienciación. ¿Pero cuál es la excusa de ciudades como Be’er Sheva, Hadera, Netanya? La situación allí no es mucho mejor. No pensábamos operar allí al establecernos, pero aquí estamos. En Be’er Sheva ya hemos tratado a más de 300 gatos callejeros, y las llamadas de ayuda no cesan.

«No tenemos director general ni empleados, cada shekel que recibimos en donaciones va directamente a los gatos. Los gatos que nacen en un mundo de hambre, enfermedades y gente mala que los maltrata, los envenena, envía a sus perros a atacarlos».

Solomon dice que, sabiendo lo grandes que son las penurias de los gatos de la calle, simplemente no puede «sentarse a tomar café» y no hacer algo para ayudar.

Añade que la ONG necesita fondos urgentemente en estos momentos. «Por desgracia, no podemos seguir funcionando sin donaciones».