Una muerte que complica mucho a Israel

Itongadol.- Incluso antes de esclarecer cualquier detalles del incidente en el que perdió la vida la periodista palestina de la red al-Jazeera, Shireen Abu Aqla, aparentemente, al quedar en medio de un intercambio de disparos entre tropas israelíes y palestinos, Israel recibió un duro golpe y su imagen y situación política se vieron también deterioradas.

¿Por qué es importante?

Abu Aqla, que cubrió el conflicto palestino israelí en Cisjordania para la red de noticias al-Jazeera por más de dos décadas, era una figura conocida en todo el mundo árabe, e incluso en Occidente.

Más allá de ser una personalidad importante en los medios de comunicación, ganó reconocimiento por su labor profesional. Era una figura importante no solo en el mundo del periodismo regional, sino también para la política.

Abu Aqla poseía también ciudadanía estadounidense. Este hecho complica aun más la situación de Israel. El embajador de Estados Unidos en Israel instó a que se realice una investigación exhaustiva sobre la muerte de la periodista.

El incidente que terminó con la vida de Abu Aqla

Media hora después de los primeros reportes sobre la muerte de la periodista, en Israel se celebró una sesión de urgencia del Consejo Nacioanl de Información junto a representantes de la Oficina del Primer Ministro, Cancillería y las Fuerzas de Defensa de Israel.

El principal objetivo que se fijó en la reunión es modificar la versión impuesta en los grande medios de comunicación de que Abu Aqla murió por disparos de soldados israelíes.

Para esto, Israel fomentó entre sus ministros de Gobierno la circulación de un video en el que se ve a un militante palestino disparando con un fusil y se escuchan voces de fondo asegurando haber matado a un soldado. A raíz de que ningún uniformado israelí resultó herido o muerto, desde Jerusalén aseguran que «es una prueba» de que la bala que terminó con la vida de la periodista salió desde el arma del militante.

En este video, que Israel utiliza para asegurar que la bala partió de un arma palestina, no se ve a la periodista en cuestión.

No obstante, la imágenes dieron coraje al primer ministro de Israel, Naftali Bennet, para asegurar, en hebreo e inglés, de que es posible que sea un proyectil palestino el que terminó con la vida de Abu Aqla.

Solo que minutos después, al-Jazeera dio a conocer otro video desde un ángulo diferente sobre el incidente. En el mismo se escuchan disparos y se ve a Abu Aqla tendida en el suelo inmóvil tras haber recibido el impacto de bala.

Footage shows the moments of Al Jazeera’s senior reporter Shireen Abu Aqla’s death.

In appearance, Israeli footage that says there was a Palestinian cross fire doesn’t fit with this location.

She is also wearing a helmet and body armour. pic.twitter.com/fYCMQqxlxf

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 11, 2022