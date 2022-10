Un soldado israelí fue arrestado luego de la agresión de colonos en Cisjordania contra tropas israelíes

Itongadol/AJN.- Las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron hoy a un soldado israelí de 20 años en el norte de Cisjordania bajo sospecha de que estaba involucrado en un ataque con gas pimienta contra compañeros de las tropas cuando intentaban dispersar a los colonos judíos que se amotinaron en una ciudad palestina durante la noche.

El motín tuvo lugar cerca de Huwara, una ciudad palestina en el norte de Cisjordania, cerca de la ciudad de Naplusa, donde un grupo de alborotadores enmascarados arrojaron piedras a tiendas y vehículos palestinos.

Los colonos judíos protestaron contra los tiroteos y lanzamientos de piedras casi diarios por parte de los palestinos locales. Los organizadores de la protesta declararon abiertamente que cada evento de este tipo resultará en una manifestación en Huwara.

Un comandante de batallón de paracaidistas y otro soldado resultaron levemente heridos por gas pimienta en el incidente. Otros dos soldados de las FDI fueron rociados con gas pimienta en un cruce cercano.

La policía de Israel dijo que el sospechoso trató de huir en automóvil y finalmente fue arrestado al final de una extensa búsqueda.

No se permitió que se publicara el nombre del sospechoso porque no fue llevado ante un juez y su prisión preventiva aún no se había extendido.

El sospechoso ha compartido en su página de Facebook innumerables publicaciones de destacadas figuras de derecha, incluido el diputado de extrema derecha Itamar Ben Gvir y el rapero ultranacionalista The Shadow, incluidas publicaciones que critican al gobierno en funciones y a los legisladores árabes y otros que apoyan a las tropas de las FDI.

El ataque fue ampliamente condenado por legisladores de todo el espectro político, incluido el líder de la oposición Benjamín Netanyahu y el propio Ben Gvir, quienes culparon del incidente al ministro de Defensa, Benny Gantz, y a la Unidad de Portavoces de las FDI, alegando que intentaron ocultar cualquier participación palestina.