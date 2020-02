Un funcionario chino criticó las medidas de Israel contra el coronovirus y comparó la situación con la Shoá

Itongadol/Agencia AJN.- El encargado de relaciones exteriores de la embajada china en Israel, Dai Yuming, armó una gran polémica al comprar el coronavirus con el Holocausto, declaración que la sede diplomática tuvo que corregir después.

Tras el anuncio de los ministerios de Salud y del Interior de Israel de nuevas medidas para impedir la entrada del coronavirus, Yuming expresó: “Como ciudadano chino, me pone muy triste. Me hace acordar a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, al Holocausto, tiempos oscuros de la historia de la civilización. Millones de judíos fueron asesinados, y a los que querían escapar, la mayoría de los países les cerraban las puertas. China fue uno de los pocos países que les abrió sus puertas. Espero que Israel no cierre las puertas a los ciudadanos chinos que quieran venir”.

Las declaraciones generaron tal polémica que la embajada china tuvo que emitir un comunicado para aclarar los dichos: “Con respecto a la conferencia de prensa celebrada hoy por la embajada china en Israel, nos gustaría aclarar que no había ninguna intención de comparar los días oscuros del Holocausto con la situación actual y los esfuerzos realizados por el gobierno israelí para proteger a sus ciudadanos. Nos gustaría disculparnos si alguien entendió nuestro mensaje de manera incorrecta”.

Desde este mediodía, no podrán ingresar a Israel ciudadanos no-israelíes que estuvieron en China las últimas dos semanas, y los que portan pasaportes israelíes y visitaron China, deberán estar dos semanas en cuarentena.

Al menos 35 ciudadanos chinos llegaron a Israel ayer y no se les permitió la entrada, por lo que tuvieron que regresar en un vuelo a su país.