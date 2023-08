Un estudio israelí relaciona las bebidas azucaradas con enfermedades hepáticas mortales

Itongadol.- Al tomar posesión, el gobierno de Netanyahu anuló inmediatamente el impuesto sobre los refrescos bajo la presión de los partidos ultraortodoxos (haredi) -y para gran consternación de los expertos en salud- porque esas bebidas son baratas y especialmente populares en ese sector.

Ahora, un nuevo estudio del Brigham and Women’s Hospital del Massachusetts General Healthcare System de Boston ha descubierto una relación entre el consumo de bebidas azucaradas y edulcoradas artificialmente y la incidencia de muerte por enfermedad hepática crónica y cáncer de hígado.

Hay cientos de metros de estanterías repletas de refrescos en los supermercados que abastecen a la población haredi, así como al público en general, a pesar de los anuncios del Ministerio de Sanidad que animan a beber agua.

Así que uno se pregunta por qué el gobierno no parece preocuparse por la promoción de enfermedades graves entre las mujeres mayores.

Alrededor del 65% de los adultos estadounidenses y un gran número de sus homólogos israelíes siguen consumiendo a diario este tipo de bebidas nocivas, incluidas las colas.

La nueva investigación acaba de publicarse en la prestigiosa revista JAMA con el título «Sugar-Sweetened and Artificially Sweetened Beverages and Risk of Liver Cancer and Chronic Liver Disease Mortality».

«Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que informa de una asociación entre la ingesta de bebidas azucaradas y la mortalidad por enfermedad hepática crónica», dijo el primer autor y becario postdoctoral Dr. Longgang Zhao, que trabajó con el autor principal Dr. Xuehong Zhang. «Nuestros hallazgos, si se confirman, pueden allanar el camino a una estrategia de salud pública para reducir el riesgo de enfermedad hepática basada en datos de una cohorte grande y geográficamente diversa», dijeron.

Este estudio observacional incluyó a casi 100.000 mujeres posmenopáusicas del amplio estudio prospectivo Women’s Health Initiative. Las participantes informaron de su consumo habitual de refrescos y bebidas de fruta (sin incluir zumos de fruta), y después informaron del consumo de bebidas edulcoradas artificialmente al cabo de tres años. Las participantes fueron seguidas durante una media de más de 20 años.

Los investigadores analizaron la incidencia de cáncer de hígado y las muertes por enfermedad hepática crónica, como fibrosis, cirrosis o hepatitis crónica, declaradas por los propios participantes y verificadas por los historiales médicos. Los resultados primarios fueron la incidencia de cáncer de hígado y la muerte debida a enfermedades hepáticas crónicas, que incluían la enfermedad del hígado graso no alcohólico, la fibrosis hepática, la cirrosis, las enfermedades hepáticas alcohólicas y la hepatitis crónica.

En los análisis finales se incluyó a un total de 98.786 mujeres posmenopáusicas. El 6,8% de las mujeres que consumían una o más bebidas azucaradas al día presentaban un riesgo un 85% mayor de cáncer de hígado y un 68% mayor de mortalidad por enfermedad hepática crónica en comparación con las que tomaban menos de tres bebidas azucaradas al mes.

Los autores señalaron que el estudio era observacional, por lo que aún no podía demostrar la causalidad. Se necesitan más estudios, dijeron, para validar esta asociación de riesgo y determinar por qué las bebidas azucaradas parecían aumentar el riesgo de cáncer y enfermedad hepáticos y explicar los posibles mecanismos integrando la genética, los estudios preclínicos y experimentales y los datos -ómicos.

Fuente: The Jerusalem Post.