Tribunal pospone el juicio al primer ministro Netanyahu por el bloqueo del coronavirus

Itongadol.- El Tribunal de Distrito de Jerusalem ordenó hoy el aplazamiento del juicio contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debido al cierre dispuesto por las autoridades sanitarias para contener la tasa de contagio por coronavirus y la gran cantidad de participantes necesarios en las audiencias.

La orden podría potencialmente impulsar la llamada de testigos justo antes o inmediatamente después del día de las elecciones.

La orden se produjo menos de 48 horas después de que el mismo tribunal rechazara el miércoles por la noche la solicitud de Netanyahu de posponer su audiencia del 13 de enero la próxima semana.

Justamente, el tribunal había argumentado que aunque la fiscalía había enmendado la acusación, los abogados de Netanyahu tenían un año completo para estudiar la acusación original y los cambios no eran muy sustantivos, por lo que no había razón para no proceder.

Al mismo tiempo, el tribunal acusó al asesor letrado Avichai Mandelblit por no entregar los protocolos originales y los documentos internos en los que aprobó la investigación sobre Netanyahu en 2016.

El tribunal le ordenó que presentara inmediatamente estos documentos para la defensa, permitiéndole al mismo tiempo censurar material irrelevante en esos documentos.

No estaba claro por qué el tribunal cambió de opinión entre el miércoles por la noche y el viernes, dado que todas las limitaciones del nuevo coronavirus se habían establecido el miércoles por la noche.

Tampoco estaba claro por qué el ministro de Justicia en funciones, Benny Gantz, mantuvo abiertos los tribunales si el resultado final seguía posponiendo el juicio de Netanyahu.

El juicio del primer ministro también se pospuso dos meses de marzo a mayo durante el primer cierre, pero no se pospuso durante el segundo. El tribunal no dijo cuándo sería la nueva fecha de audiencia.