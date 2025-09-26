Tras reunirse con Milei, Netanyahu afirmó: ‘‘Es un verdadero amigo del Estado de Israel y del pueblo judío’’

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió este jueves en New York con el presidente argentino, Javier Milei, en la previa de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA). Tras el encuentro, el premier israelí aseguró: ‘‘Le expresé mi profundo agradecimiento al presidente Milei, un verdadero amigo del Estado de Israel y del pueblo judío’’.

‘‘Hablamos sobre formas de ampliar la cooperación económica entre Israel y Argentina, así como sobre áreas adicionales de asociación’’, agregó Netanyahu.

El mandatario argentino, por su parte, confirmó el encuentro mediante un posteo, donde compartió una foto junto al primer ministro Netanyahu y acompañó la publicación con la frase: “VIVA LOS VALORES DE OCCIDENTE CARAJO…!!!”, destacando su compromiso con los principios compartidos entre ambos países y la defensa de los valores democráticos.

El encuentro se produjo tras la imposibilidad de Netanyahu de viajar a Buenos Aires, debido a compromisos vinculados con los conflictos en Medio Oriente, incluidos los relacionados con Irán y el grupo terrorista Hamás.

Netanyahu también se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić.

Además, el premier israelí mantendrá un encuentro con el presidente Trump en la Casa Blanca, el próximo lunes.

A su vez, en la previa del discurso de Netanyahu en la UNGA, la Oficina del Primer Ministro de Israel (PMO) lanzó en New York una campaña de concientización pública a gran escala destacando las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre de 2023.