Tras los disturbios en Washington, Rivlin insta a los israelíes a proteger su democracia

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de Israel, Reuven Rivlin, advirtió el jueves a los israelíes sobre las divisiones internas que llevaron al ataque al Capitolio de los Estados Unidos el día anterior, pidiendo que . «En los últimos años, con todas las campañas electorales que hemos tenido, y las dolorosas cuestiones que han estado en la agenda pública israelí, la distancia entre nosotros ha crecido quizás más que nunca. Pero debemos asegurarnos de que, aunque las diferencias sean profundas, nuestra democracia nos protegerá como pueblo, como sociedad y como Estado», expresó.

«Las imágenes de los disturbios del Capitolio son impactantes. Nos recuerdan a todos que la democracia, incluso cuando es fuerte y está profundamente arraigada, no debe darse por sentada», agregó Rivlin.

