Silvia Cunio sobre sus hijos rehenes, Ariel y David: “Parece que están bien, pensé que estarían peor”

Itongadol/Agencia AJN.- Silvia Cunio, madre de los rehenes argentinos liberados hoy por Hamás, Ariel y David, mantuvo una videollamada con sus hijos esta mañana, antes de que llegaran a la base Reim de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

“No escuché nada, pero los vi y fue suficiente para sentir una felicidad descomunal”, le contó Silvia al medio israelí Walla. “Parece que están perfectamente bien; pensé que estarían peor”, añadió.

Silvia declaró a los medios de comunicación que inicialmente no contestó la llamada porque no reconoció el número.

Terroristas de Hamás les dieron su teléfono a Ariel y David para que llamaran a su madre, informó la Radio del Ejército.

Ariel Cunio en la base de Reim de las FDI

Otros rehenes también mantuvieron conversaciones telefónicas con sus familias antes de su liberación.

El rehén liberado de Gaza, Matan, habló por teléfono con su madre, Einav Zangauker, y su novia, Ilana Gritzewsky, por primera vez en dos años, poco después de que fuera liberado por Hamás y puesto bajo custodia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el lunes por la mañana.

Nimrod Cohen también mantuvo una conversación telefónica con su madre el lunes por la mañana.

Además, los rehenes Elkana Bohbot, Yosef-Chaim Ohana, Bar Kupershtein, Evyatar David, Rom Braslavski y Eitan Horn hablaron con sus respectivas familias antes de su liberación.

Mientras tanto, Eitan Mor, Alon Ohel, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran y Matan Angrest fueron los primeros siete rehenes transferidos a la custodia de las FDI el lunes.