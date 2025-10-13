Gaza y los primeros balances tras dos años de guerra: daños por unos 70 mil millones de dólares y dos millones de desplazados

Itongadol/AJN.- Ismail al-Thawabta, jefe de la Oficina de Información del Gobierno en Gaza, dijo durante una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de Gaza, que “los daños directos iniciales a todos los sectores vitales ascendieron a más de 70 mil millones de dólares, lo que refleja la magnitud de la destrucción generalizada y sistemática que la Franja de Gaza ha sufrido durante dos años completos de guerra”.

Colapso del sector sanitario y destrucción de las instituciones educativas

Al-Thawabta explicó que el sector de la salud “sufrió un colapso total después de que 38 hospitales, decenas de centros de salud y ambulancias fueran destruidos o quedaron fuera de servicio, mientras que los servicios sanitarios fueron objeto de más de 788 ataques”.

Añadió: “Se destruyeron 670 escuelas, 165 universidades e instituciones educativas; murieron 13.500 estudiantes, 830 maestros y 193 científicos y académicos”, dijo.

El portavoz señaló que “835 mezquitas fueron completamente destruidas, decenas más resultaron parcialmente dañadas, tres iglesias fueron atacadas, 40 cementerios fueron destruidos, más de 2.450 cuerpos desaparecieron y se establecieron siete fosas comunes dentro de hospitales”, dijo.

Desplazamiento de dos millones de personas y destrucción de viviendas

Al-Thawabteh explicó que “casi 300.000 unidades de vivienda fueron completamente destruidas y otras 200.000 resultaron gravemente o parcialmente dañadas, lo que provocó el desplazamiento forzoso de casi dos millones de personas, obligándolas a hacinarse en tiendas de campaña precarias e inadecuadas para vivir, en condiciones sumamente difíciles”.

Con respecto al tema del hambre, Al-Thawabteh dijo: “Los pasos fronterizos de la Franja de Gaza estuvieron cerrados durante más de 600 días, se impidió la entrada de cientos de miles de camiones y decenas de bancos de alimentos y centros de distribución fueron dañados, lo que provocó la muerte de más de 460 civiles debido al hambre y la desnutrición, y más de 2.600 personas murieron de inanición en lo que se conoce como ‘trampas mortales de ayuda’”.

El jefe de la Oficina de Comunicación del Gobierno en Gaza pidió a la comunidad internacional “adoptar un plan urgente para la reconstrucción integral de la Franja de Gaza según un mecanismo transparente”.