Récord de mujeres y representación negativa para el sector árabe: los números del nuevo gobierno

Itongadol.- Dieciséis de los 34 miembros del gabinete servirán por primera vez en un puesto de gobierno mientras que entre los ministros que tienen experiencia ministerial previa, la mayoría de los veteranos son el primer ministro Benjamin Netanyahu, que suma unos 17 años y el saliente canciller y actual ministros de Finanzas, Israel Katz, con 14 años de servicio.

Según un informe del Instituto de Democracia Israelí publicado hoy tras la asunción del 35° gobierno del Estado de Israel, el único ministro que no es miembro de la Knéset 23 es Yaakov Avitan , ministro Las nuevas religiones.

La edad promedio de 34 miembros es de aproximadamente 54 años, y el más viejo hoy es el ministro de Construcción y Vivienda Ya’akov Litzman de 71 años, Netanyahu de 70 años y el titular de la cartera de de Jerusalem y Patrimonio, Amir Peretz, también con 70 años.

Entre los ministros más jóvenes están Meirav Cohen (de Igualdad Social y Pensionados y de Minoría), de 36 años, Pnina Tamano (de Inmigración y Absorción), de 38 años, y Assaf Zamir (Turismo), de 39 años. Además, los tres son los únicos ministros menores de cuarenta año.

El 35º gobierno incluye un número récord de ocho mujeres en puestos ministeriales, duplicando el récord anterior, ya que hasta ahora el gobierno ha servido a un máximo de cuatro mujeres en un momento dado. Casi el 24% de los miembros del gobierno son mujeres, el valor más alto de todos los tiempos. Sin embargo, a pesar del salto significativo, Israel todavía está por debajo del promedio sugerido por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

De acuerdo a lo consignado por el diario Maariv, de los 34 ministros en el nuevo gobierno, no hay un ministro no judío. A lo largo de los años del Estado de Israel, solo tres ministros no judíos han servido en sus gobiernos: Saleh Trif (nombrado en 2001), Ralph Majadele (nombrado en 2007) y Ayub Read (nombrado en 2017).

El Instituto de Democracia Israelí señaló que “a la luz del hecho de que este es un gran gobierno, la falta de representación absoluta para la minoría árabe es particularmente discordante”.

El gobierno también señala que de los 34 ministros que solo seis nacieron fuera de la Tierra de Israel. Arie Deri y Amir Peretz nacieron en Marruecos, Yuli Edelstein y Ze’ev Elkin provienen en Ucrania, Yaakov Litzman llegó de Alemania y Pnina Tamano-Sata es la primera representante de Etiopía.

En el gabinete hay cinco ministros con antecedentes militares. Además de los dos jefes de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés), Benny Gantz y Gabi Ashkenazi, también estarán el representante de reserva Yoav Galant, la general de brigada Miri Regev, quien ha servido en el portavoz de las IDF, el general de brigada Rabino Rafi Peretz, quien se desempeñó como Jefe de Estado Mayor Militar, entre otros.

El informe revela que dos de los ministros sirvieron como jefe del sindicato de trabajadores: Peretz y Avi Nissenkorn.

Además, después de casi una década de ausencia, un representante de los kibutzim, Elon Schuster, residente de Kibbutz Mefalsim, regresa a la mesa del gobierno. En contraste, el nuevo gobierno tendrá un solo residente de Judea y Samaria: David Amsalem: será el encargado de enlace entre el Gobierno y el Parlamentoy quien vive en Maale Adumim. Esta es una disminución significativa, después de haber servido a cuatro durante el gobierno saliente.

Dos de los ministros son residentes de comunidades de desarrollo: Peretz de Sderot y Michael Biton de Yeruham. Cinco ministros provienen del sur del país y el único que vive en el norte es Orly Levi Abaxis.

Uno de los temas candentes que precedieron a la toma de posesión del gobierno es el derecho del gobierno a permanecer fuera del gobierno. Los datos muestran que permanecer fuera del gobierno no le quitó importancia al peso de la representación del sionismo religioso, ya que Hailey Trooper también se unió a Edelstein, Elkin, Tzipi Hotbeli y el rabino Peretz.

Además, el gobierno actual tiene cuatro miembros identificados como ultraortodoxos: Deri, Litzman, Avitan y Omar Yankelevich (el primer ministro ultraortodoxo).

A continuación los nombres del gabinete de Israel:

1. Benjamin Netanyahu como primer ministro.

2. Benny Gantz: ministro de Defensa y reemplazará a Netanyahu dentro de un año y medio en el cargo de primer ministro.

3. Gaby Ashkenazi: ministro de Relaciones Exteriores.

4. Israel Katz: ministro de Finanzas.

5. Avi Nissenkorn: ministro de Justicia.

6. Miri Regev: ministra de Transporte y Exteriores.

7. Yoav Galant: ministro de Educación.

8. Yuli Edelstein: ministro de Salud.

9. Ariyeh Drei: ministro del Interior.

10. Amir Ojana: ministro de Seguridad Pública.

11. Yoaz Hendel: ministro de Comunicación.

12. Yakov Litzman: ministro de Construcción y Vivienda.

13. Amir Peretz: ministro de Economía.

14. Itzik Shmuli: ministro de Trabajo y Bienestar.

15. Gila Gamliel: ministra de Medio Ambiente.

16. Jili Troper: ministro de Cultura y Deporte.

17. Alon Schuster: ministro de Agricultura.

18. Yuval Schteintz: ministro de Energía.

19. Pnina Tamno: ministra de Inmigración y Absorción.

20. Assaf Zamir: ministro de Turismo.

21. Merav Cohen: ministra de Igualdad Social y Pensionados y ministra de Minoría

22. Yakov Avitan: ministro de Culto.

23. Eli Cohen: ministro de Inteligencia.

24. Raffi Peretz: ministro de Jerusalem y Patrimonio.

25. Omer Yankelevitz: ministra de la Diáspora.

26. Izar Shai: ministro de Ciencia y Espacio.

27. Orit Farkash: ministra de Asuntos Estrátegicos.

28. Ofir Akunis: ministro de Cooperación Regional.

29. Tzipi Hotovely: ministra de Asentamientos.

30. Mijael Biton: Ministerio de Defensa.

31. Orly Levy Abekassis: ministra de Fortalecimiento Comunitario.

32. David Amsalem: será el encargado de enlace entre el Gobierno y el Parlamento.

33. Zeev Elkin: ministro de Educación Superior y Recursos Hídricos.

34. Miki Zohar: presidente de la Coalición.